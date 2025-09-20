Μπενφίκα: Ο Παυλίδης υπέγραψε το «ποδαρικό» του Μουρίνιο με γκολ και ασίστ
Η πρώτη νίκη στην εποχή Ζοζέ Μουρίνιο για την Μπενφίκα είχε... γαλανόλευκη υπογραφή. Ποιου άλλου; Του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας σέντερ φορ συνέχισε τις υψηλές πτήσεις, είχε γκολ και ασίστ και συνέβαλε τα μέγιστα στην τριάρα στην έδρα της Αβές (3-0), χάρη στην οποία η ομάδα του ανέβηκε στη 2η θέση της Primeira Liga, στο -5 από την πρωτοπόρο Πόρτο με ματς λιγότερο.
Ο Παυλίδης βρέθηκε πίσω από κάθε τέρμα των Λουζιτανών. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, από δική του προσπάθεια η μπάλα έπεσε στα πόδια του Σουντάκοφ που έκανε το 1-0 με δυνατό σουτ. Στο 56' ο Έλληνας επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα και στο 64' σέρβιρε εξαιρετικά στον Ιβάνοβιτς με το αριστερό, πριν αυτός κλειδώσει το τρίποντο. Αυτή ήταν η πρώτη του φετινή ασίστ, ενώ μετρά ήδη και πέντε γκολ με την Μπενφίκα.
