Ακόμη μία ασίστ κατέγραψε ο Κώστας Φορτούνης με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ, στην ήττα της τελευταίας για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Μασούρας βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Ο Κώστας Φορτούνης έχει ξεκινήσει κεφάτος τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ! Μπορεί αυτή τη φορά η ομάδα του Γιώργου Δώνη να ηττήθηκε από την Αλ Καντσία (2-1), γνωρίζοντας το πρώτο της αρνητικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού φρόντισε να... σερβίρει για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.

Στο 78ο λεπτό, με την Αλ Καλίτζ να χάνει με 1-0, ο Φορτούνης επέμεινε σε μία φάση διαρκείας. Η τρίτη και φαρμακερή σέντρα του από τα αριστερά μετατράπηκε σε γκολ από τον Κινγκ που ισοφάρισε προσωρινά.

Για τον 32χρονο Έλληνα μέσο αυτή ήταν η τρίτη του ασίστ (σε ισάριθμες αγωνιστικές) στην Saudi Pro League, ενώ μετράει και ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Την προηγούμενη αγωνιστική είχε χρίσει σκόρερ τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο τελευταίος ξεκίνησε βασικός απέναντι στην Αλ Καντσία, όπως επίσης και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος μάλιστα σκόραρε στο 46', αλλά το γκολ δεν μέτρησε μετά παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ.