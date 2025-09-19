Φορτούνης: «Σέρβιρε» ασίστ για τρίτο διαδοχικό ματς με την Αλ Καλίτζ (vid)
Ο Κώστας Φορτούνης έχει ξεκινήσει κεφάτος τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ! Μπορεί αυτή τη φορά η ομάδα του Γιώργου Δώνη να ηττήθηκε από την Αλ Καντσία (2-1), γνωρίζοντας το πρώτο της αρνητικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού φρόντισε να... σερβίρει για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.
Στο 78ο λεπτό, με την Αλ Καλίτζ να χάνει με 1-0, ο Φορτούνης επέμεινε σε μία φάση διαρκείας. Η τρίτη και φαρμακερή σέντρα του από τα αριστερά μετατράπηκε σε γκολ από τον Κινγκ που ισοφάρισε προσωρινά.
🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳September 19, 2025
⏰️ 78' AL QADSIAH 1 x 1 AL KHALEEJ
⚽️ Joshua King
🅰️ Kostas Fortounis
O artilheiro do campeonato empata a partida! pic.twitter.com/niBt6hwXuE
Για τον 32χρονο Έλληνα μέσο αυτή ήταν η τρίτη του ασίστ (σε ισάριθμες αγωνιστικές) στην Saudi Pro League, ενώ μετράει και ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Την προηγούμενη αγωνιστική είχε χρίσει σκόρερ τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο τελευταίος ξεκίνησε βασικός απέναντι στην Αλ Καντσία, όπως επίσης και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος μάλιστα σκόραρε στο 46', αλλά το γκολ δεν μέτρησε μετά παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ.
Giorgos Masouras was inches away from the equalizer for Al Khaleej, unlucky after the VAR intervention 👊 #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/kymyhVqrlq— Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 19, 2025
