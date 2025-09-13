Ο Δημήτρης Κουρμπέλης βρήκε δίχτυα στην εντός έδρας νίκη της Αλ Καλίτζ επί της Αλ Φαγιά (3-0), με ασίστ από τον Κώστα Φορτούνη. Για την ομάδα του Γιώργου Δώνη βασικός αγωνίστηκε και ο Γιώργος Μασούρας.

Μετά το γκολ που σημείωσε με την εθνική Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Δημήτρης Κουρμπέλης βρήκε και πάλι δίχτυα. Αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αλ Καλίτζ, στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Δώνη επί της Αλ Φαγιά με 3-0 κάνοντας το 2/2 για το πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας μέσος, μετά από εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά στο 64ο λεπτό διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του. Για τον Κουρμπέλη αυτό ήταν το πρώτο φετινό γκολ με την Αλ Καλίτζ, ενώ για τον Φορτούνη η δεύτερη ασίστ του την τρέχουσα σεζόν. Βασικός αγωνίστηκε επίσης ο Γιώργος Μασούρας.