Κουρμπέλης: Έβαλε την υπογραφή του στη νέα νίκη της Αλ Καλίτζ με ασίστ Φορτούνη (vid)
Μετά το γκολ που σημείωσε με την εθνική Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Δημήτρης Κουρμπέλης βρήκε και πάλι δίχτυα. Αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αλ Καλίτζ, στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Δώνη επί της Αλ Φαγιά με 3-0 κάνοντας το 2/2 για το πρωτάθλημα.
Ο Έλληνας μέσος, μετά από εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά στο 64ο λεπτό διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του. Για τον Κουρμπέλη αυτό ήταν το πρώτο φετινό γκολ με την Αλ Καλίτζ, ενώ για τον Φορτούνη η δεύτερη ασίστ του την τρέχουσα σεζόν. Βασικός αγωνίστηκε επίσης ο Γιώργος Μασούρας.
ديمتريس كوربيليس يعزّز تقدّم الخليج بالهدف الثاني في مرمى الفيحاء ⚽️ pic.twitter.com/iP6vZHKVPA— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 13, 2025
