Κουλούρης: Σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Αλ Ούλα (vid)

Newsroom
koulouris al ulha

bet365

Ο Ευθύμης Κουλούρης σκόραρε δύο φορές με τη φανέλα της Αλ Ούλα και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-0 απέναντι στην Αλ Μπουκαρίγια, αποτέλεσμα που την ανέβασε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις και στη Σαουδική Αραβία με την φανέλα της Αλ Ούλα ο Ευθύμης Κουλούρης. Μετά το πρώτο γκολ στο ντεμπούτο του κόντρα στην Αλ Γουεντά και τη νίκη της ομάδας του με 5-0, ο Έλληνας φορ σκόραρε δις, κάνοντας το 2/2 στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Ο 29χρονος επιθετικός έφτασε τα τρία γκολ στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας και σιγά σιγά βάζει τα «θεμέλια», ώστε να ανεβάσει την ομάδα του στη Saudi Pro League.

Δείτε Επίσης

Κουλούρης: Πήρε μπρος με γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του στη Σαουδική Αραβία (vid)
Κουλούρης - Σαουδική Αραβία

Υπενθιμίζουμε ότι η Αλ Ούλα απέκτησε τον Κουλούρη από την Πογκόν με 4 εκατ. ευρώ, κάνοντας τον την τρίτη ακριβότερη πώληση της.

 

Δείτε τα γκολ του Ευθύμη Κουλούρη

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα