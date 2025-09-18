Ο Ευθύμης Κουλούρης σκόραρε δύο φορές με τη φανέλα της Αλ Ούλα και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-0 απέναντι στην Αλ Μπουκαρίγια, αποτέλεσμα που την ανέβασε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις και στη Σαουδική Αραβία με την φανέλα της Αλ Ούλα ο Ευθύμης Κουλούρης. Μετά το πρώτο γκολ στο ντεμπούτο του κόντρα στην Αλ Γουεντά και τη νίκη της ομάδας του με 5-0, ο Έλληνας φορ σκόραρε δις, κάνοντας το 2/2 στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Ο 29χρονος επιθετικός έφτασε τα τρία γκολ στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας και σιγά σιγά βάζει τα «θεμέλια», ώστε να ανεβάσει την ομάδα του στη Saudi Pro League.

Υπενθιμίζουμε ότι η Αλ Ούλα απέκτησε τον Κουλούρη από την Πογκόν με 4 εκατ. ευρώ, κάνοντας τον την τρίτη ακριβότερη πώληση της.

Δείτε τα γκολ του Ευθύμη Κουλούρη