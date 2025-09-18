Κουλούρης: Σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Αλ Ούλα (vid)
Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις και στη Σαουδική Αραβία με την φανέλα της Αλ Ούλα ο Ευθύμης Κουλούρης. Μετά το πρώτο γκολ στο ντεμπούτο του κόντρα στην Αλ Γουεντά και τη νίκη της ομάδας του με 5-0, ο Έλληνας φορ σκόραρε δις, κάνοντας το 2/2 στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος.
Ο 29χρονος επιθετικός έφτασε τα τρία γκολ στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας και σιγά σιγά βάζει τα «θεμέλια», ώστε να ανεβάσει την ομάδα του στη Saudi Pro League.
Υπενθιμίζουμε ότι η Αλ Ούλα απέκτησε τον Κουλούρη από την Πογκόν με 4 εκατ. ευρώ, κάνοντας τον την τρίτη ακριβότερη πώληση της.
Δείτε τα γκολ του Ευθύμη Κουλούρη
بهذه الطريقة سجل "كولوريس" أول أهداف النمور العربية 🐆🎯#عزنا_بطبعنا | #العلا_البكيرية https://t.co/Lx6j9gQuSA pic.twitter.com/4Y5RhdxdKa— نادي العلا | AlUla Club (@AlUlaclub) September 17, 2025
يحـرق الشباك بأهـداف نارية ☄— نادي العلا | AlUla Club (@AlUlaclub) September 17, 2025
الهدف الثالث للنمور العربية عن طريق كولوريس 🤩👏#عزنا_بطبعنا | #العلا_البكيرية https://t.co/Dq87Maf7y7 pic.twitter.com/wL3UtAauKm
