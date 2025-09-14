Ο Χρήστος Τζόλης έσπασε... τα κοντέρ τον τελευταίο χρόνο, αφού ήταν ο επιθετικός που «έγραψε» τα περισσότερα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο παγκοσμίως.

Ο Χρήστος Τζόλης περνάει ένα εξαιρετικό διάστημα στην Κλαμπ Μπριζ αποτελώντας έναν από τους «πυλώνες» της ομάδας και χαίρει της εμπιστοσύνης του προπονητή του, Νίκι Χάγιεν. Ο Έλληνας εξτρέμ πήγε στην βελγική ομάδα το καλοκαίρι του 2024 από την Φορτούνα Ντίσελντορφ αντί 6,5 εκατ. ευρώ κι έγινε κατευθείαν ένας από τους παίκτες από τους οποίους ξεκινάει η ομάδα.

Σύμφωνα με έρευνα του CIES, ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο επιθετικός που έπαιξε τα περισσότερα λεπτά τις τελευταίες 365 μέρες παγκοσμίως (!!) αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως οι Ραφίνια και Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα με τα 5.588 λεπτά που «έγραψε» συνολικά.

Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τζον Αρίας της Γουλβς με 5.298, ο οποίος είχε βρεθεί και στο στόχαστρο του Ολυμπιακού προτού πάει στους «λύκους» ενώ στην τρίτη είναι ο Ραφίνια των Καταλανών με 5.167 λεπτά.