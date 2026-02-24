Η Ατλέτικο Μαδρίτης με πρωταγωνιστή τον Σόρλοθ, επιβλήθηκε με 4-1 της μαχητικής Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε της Κλαμπ Μπριζ με 4-1 στο «Μετροπολιτάνο» και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Champions League. Οι Ροχιμπλάνκος, αν και δεν ξεκίνησαν καλά, κατάφεραν να βρουν τον τρόπο να ξεκλειδώσουν την άμυνα της ομάδας του εξαιρετικού Τζόλη και πανηγύρισαν την πρόκριση. Μεγάλο πρόσωπο της βραδιάς, ο Σόρλοθρ που πέτυχε χατ-τρικ.

Η Μπριζ μπήκε με όρεξη να πιέσει από τα πρώτα λεπτά, με τον Τζόλη να είναι αρκετά δραστήριος και να ξεκινάει τις περισσότερες ενέργειες. Στο 18' μετά από εξαιρετική ενέργεια του Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο Βέλτεσεν άγγιξε το γκολ, αλλά ο Όμπλακ απέκρουσε. Κόντρα στη ροή, οι Ροχιμπλάνκος στο 23' άνοιξαν το σκορ, ο Όμπλακ με βολέ βρήκε τον Σόρλοθ και εκείνος με διαγώνιο σουτ έγραψε το 1-0 ξεσηκώνοντας το στάδιο.

Παρά το γκολ, οι Βέλγοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 36' μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τζόλη, ο Μέχελε πήρε την πρώτη κεφαλιά και ύστερα ο Ορντόνιεθ ξανά με κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να σφυροκοπούν, με τον Βέλτεσεν να χάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά ο Όμπλακ με σημαντικές αποκρούσεις δεν επέτρεψε το δεύτερο γκολ.

Με την έναρξη του β' ημιχρόνου, η ομάδα του Σιμεόνε μπήκε φουριόζα και στο 48' ο Τζόνι Καρντόσο πήρε το ριμπάουντ και αφού κοντρόλαρε με το στήθος, εκτέλεσε χαμηλά στην αριστερή γωνία για το 2-1. H Ατλέτικο άρχισε να ανεβάζει στροφές και στο 76' έκρυψε την μπάλα. Ο Γιορέντε έβγαλε τρομερή μπαλιά στον Σόρλοθ, ο οποίος έκανε το 1-2 με τον Λούκμαν και στη συνέχεια από το ύψος του πέναλτι σούταρε για το 3-1.

Η Ατλέτικο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο 87' ο Σόρλοθ ολοκλήρωσε την παράστασή του, καθώς πήρε την πάσα του Ρούγκερι και με μια επαφή εκτέλεσε στην εστία του Μινιολέ για το τελικό 4-1.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πουβίλ, Χάνκο, Ρούγκερι, Χουλιάν (83' Χιμένες), Καρντόσο (83' Μεντόθα), Κόκε (70' Μολίνα), Μπαένα (70' Λούκμαν), Σόρλοθ, Άλβαρες (58' Γκριεζμάν)

Κλαμπ Μπριζ (Λέκο): Μινιολέ, Σάμπε, Ορντονιέθ, Μέχελε (88' Μέιγερ), Σέις (82' Λεμαρεσάλ), Στάνκοβιτς, Φορμπς, Βέλτεσεν (65' Ντιακόμ), Βάνεκεν, Τζόλης (82' Νίλσον), Τρεσόλντι (65' Φέρμαντ)