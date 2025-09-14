Ο Χρήστος Τζόλης σπατάλησε μοναδική ευκαιρία να γλιτώσει τη Μπριζ από την ήττα, όταν έστειλε το πέναλτι στις... εξέδρες στο 90΄+7' απέναντι στην Λα Λουβιέρ.

Η Μπριζ δεν τα κατάφερε στην έδρα της Λα Λουβιέρ, καθώς γνώρισε την ήττα με 1-0 και υποχώρησε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος του Βελγίου. Παρόλα αυτά η ομάδα του Χρήστου Τζόλη θα μπορούσε να είχε πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις, αλλά ο Έλληνας επιθετικός σπατάλησε την ευκαιρία. Συγκεκριμένα ο Τζόλης έστησε τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι στο 90΄+7΄για να ισοφαρίσει για τη Μπριζ, αλλά έστειλε τη μπάλα πολύ πάνω από τα δοκάρια με αποτέλεσμα το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων να παραμείνει έως το τέλος.