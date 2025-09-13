Σπόρτινγκ: Στον πάγκο ο Ιωαννίδης κόντρα στην Φαμαλικάο, βασικός ο Βαγιαννίδης
Μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Πόρτο και την διακοπή των πρωταθλημάτων που ακολούθησε, η Σπόρτινγκ στοχεύει να επιστρέψει στις νίκες.
Τα Λιοντάρια δοκιμάζονται στην έδρα της Φαμαλικάο (22:30) για την 5η αγωνιστική της Liga Portugal, με το νέο τους απόκτημα τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται στον πάγκο ενόψει της αναμέτρησης. Μόλις τρεις μέρες πριν, ο Ιωαννίδης που θα φοράει το νούμερο «89» στη φανέλα του, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και απόψε μπορεί να κάνει το ντεμπούτο του.
Όσον αφορά τον έτερο Έλληνα της πορτογαλικής ομάδας, ο Γιώργος Βαγιαννίδης θα ξεκινήσει για πρώτη φορά ως βασικός αφήνοντας στον πάγκο τον Φρεσνέντα. Θυμίζουμε ότι ο διεθνής μπακ μετράει μέχρι στιγμής τρεις συμμετοχές έχοντας μοιράσει ασίστ στο ντεμπούτο του.
O 1️⃣1️⃣ 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 dos Leões 🦁 #FCFSCP pic.twitter.com/iIJkgDNsvB— Sporting CP (@SportingCP) September 13, 2025
