Στην αποστολή και στον πάγκο της Σπόρτινγκ βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης που δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στη Φαμαλικάο. Φανέλα βασικού για πρώτη φορά πήρε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Πόρτο και την διακοπή των πρωταθλημάτων που ακολούθησε, η Σπόρτινγκ στοχεύει να επιστρέψει στις νίκες.

Τα Λιοντάρια δοκιμάζονται στην έδρα της Φαμαλικάο (22:30) για την 5η αγωνιστική της Liga Portugal, με το νέο τους απόκτημα τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται στον πάγκο ενόψει της αναμέτρησης. Μόλις τρεις μέρες πριν, ο Ιωαννίδης που θα φοράει το νούμερο «89» στη φανέλα του, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και απόψε μπορεί να κάνει το ντεμπούτο του.

Όσον αφορά τον έτερο Έλληνα της πορτογαλικής ομάδας, ο Γιώργος Βαγιαννίδης θα ξεκινήσει για πρώτη φορά ως βασικός αφήνοντας στον πάγκο τον Φρεσνέντα. Θυμίζουμε ότι ο διεθνής μπακ μετράει μέχρι στιγμής τρεις συμμετοχές έχοντας μοιράσει ασίστ στο ντεμπούτο του.