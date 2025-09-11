Γνωστή έγινε η κατάταξη της IFFHS για τις κορυφαίες ομάδες της προηγούμενης σεζόν, με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει στην 54η θέση της λίστας. Πού βρίσκονται Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης.

Η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) ενημέρωσε την παγκόσμια κατάταξη για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει την υψηλότερη θέση εκ των ελληνικών ομάδων. Αν και πρόκειται για μικρή άνοδο, οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν από την 55η στην 54η θέση της κατάταξης με συγκομιδή 205 βαθμών και αποτελούν τη μια εκ των δυο ελληνικών ομάδων που κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στην πρώτη εκατοντάδα.

Μαζί με την ομάδα του Πειραιά και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρέμεινε 93ος με 161,5 βαθμούς, θέση που είχε καταλάβει και την προηγούμενη περίοδο. Στη θέση 127 συναντάμε τον ΠΑΟΚ των 136 βαθμών που έκανε άλμα οκτώ θέσεων, ακολουθεί η ΑΕΚ (87 βαθμοί) ως 262η με μεγάλη άνοδο από τη θέση Νο. 300, ενώ ο Άρης συμπληρώνει την ελληνική πεντάδα με 61,5 βαθμούς ως 440ος της λίστας. Παρόλα αυτά η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι η μοναδική που υποχώρησε σε σχέση με την κατάταξη του 2024, όταν είχε βρεθεί στη θέση 414.

Σε ό,τι αφορά τις κορυφές της κατάταξης, πρώτη είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν με σύνολο 543 βαθμών, με τις Ρεάλ Μαδρίτης (494 βαθμοί) και Τσέλσι (483 βαθμοί) να συμπληρώνουν το βάθρο από τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Τέταρτη είναι η Ίντερ με 460 βαθμούς, τη στιγμή που η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από τη Μπαρτσελόνα των 425 βαθμών.

Σε ό,τι αφορά τις Ομοσπονδίες κυριαρχεί η UEFA με 65 ευρωπαϊκούς συλλόγους στην κορυφαία εκαντοντάδα, ακολουθεί η CONMEBOL με 25 εκπροσώπους, AFC και CAF μετρούν από τέσσερις, ενώ δυο υπάγονται στην CONCACAF.

Πώς προκύπτει η τελική κατάταξη της IFFHS

Η κατάταξη εξετάζει τις επιδόσεις των ομάδων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών για το ετήσιο ranking, το οποίο αφορά το διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2024 και της 31ης Αυγούστου του 2025. Η βαθμολόγηση προκύπτει μέσα από αποτελέσματα αγώνων σε εθνικά πρωταθλήματα, εθνικών Κυπέλλων, καθώς και μέσα από διεθνείς ή διασυλλογικές διοργανώσεις.

Από εκεί και πέρα οι χώρες χωρίζονται σε levels (σ.σ επίπεδα) ανάλογα με το επίπεδο του πρωταθλήματός τους, ενώ οι υψηλότερου επιπέδου λίγκες χαρίζουν περισσότερους βαθμούς για νίκη ή ισοπαλία σε εθνικό πρωτάθλημα. Όπερ σημαίνει πως κάθε πρωτάθλημα έχει διαφορετικό συντελεστή, ο οποίος προκύπτει από τον βαθμό δυσκολίας της λίγκας.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τις διασυλλογικές διοργανώσεις, όπου για παράδειγμα ο συντελεστής του Champions League είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του Copa Libertadores.