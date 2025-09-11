To Παπαχαραλάμπειο έσωσε τον Ναυπακτιακό Αστέρα

Η ομάδα της Ναυπάκτου βρισκόταν στα πρόθυρα διάλυσης, αλλά το Παπαχαραλάμπειο στάδιο κυριολεκτικά την έσωσε.

Έτσι, η ιστορική ομάδα της Ναυπάκτου, έπειτα από τις ενέργειες της διοίκησης του Παπαχαραλαμπείου Σταδίου και του προέδρου του Χρήστου Παΐσιου, φιλοξενηθεί για την τρέχουσα σεζόν στην ιστορική φυσική της έδρα.

Στη συνάντηση που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του γηπέδου και στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Γηπέδου, Χρήστος Παΐσιος, σύσσωμη η Επιτροπή Διοίκησης, ο πρόεδρος του Ναυπακτιακού Φίλιππος Σφαέλος και ο γενικός αρχηγός Νίκος Καρκαβίτσας αποφασίστηκε η επιστροφή του Αστέρα στη φυσική του έδρα με στόχο την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες.

H Επιτροπή Διοίκησης λειτουργεί με απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα και μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη στήριξη του τοπικού αθλητισμού. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη χρήση του Σταδίου από αθλητικά σωματεία ή χωρίς λαμβάνεται με νόμιμο και θεσμικό τρόπο, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας και χωρίς να υπόκειται σε εξωθεσμικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, η Διοίκηση του Παπαχαραλαμπείου έφερε σε επαφή τη διοίκηση του Ναυπακτιακού με ομογενή Ναυπάκτιο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ για την οικονομική ενίσχυση της ομάδας.