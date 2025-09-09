Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν στην Ιταλία, όταν αντιπρόεδρος ομάδας εισέβαλε στο γήπεδο και έδειξε το μεσαίο της δάχτυλο στον διαιτητή επειδή διαφωνούσε με την απόφαση του.

Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν η πρεμιέρα της έκτης κατηγορίας του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Στον β' όμιλο η ομάδα από την Απουλία, Μαντουρία υποδέχθηκε την Τζινόζα, σε ένα ματς που έγινε.. viral για τους λάθους λόγους.

Το επίμαχο σκηνικό εξελίχθηκε λίγο μετά την έναρξη του ημιχρόνου όταν οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν για το 1-1, αλλά είδαν το γκολ τους να ακυρώνεται μετά από υπόδειξη του διαιτητή για offfside.

Η απόφαση αυτή δεν άρεσε στην αντιπρόεδρο του συλλόγου, Έλσα Οκιλούπο, η οποία ντυμένη στα χρώματα της ομάδας (πράσινα) εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε υπόδειξη στον βοηθό διαιτητή να... πάει στο VAR.

Φυσικά κάτι τέτοιο δε μπορούσε να γίνει καθώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Ιταλίας. Όταν η Οκιλούπο το αντιλήφθηκε άρχισε να φωνάζει στον διαιτητή να επικυρώσει το γκολ, με αποτέλεσμα εκείνος να την αποβάλει άμεσα από το γήπεδο.

Αυτή ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την Έλσα, η οποία κατά την έξοδο της από τον αγωνιστικό χώρο άρχισε τα «γαλλικά» και έδειξε τα μεσαία της δάχτυλα στον διαιτητή ως μία μορφή διαμαρτυρίας.

Δείτε εδώ το επίμαχο βίντεο: