Τραγικό περιστατικό σε ματς στην Κολομβία, όπου παίκτης δέχθηκε κόκκινη κάρτα και έριξε χαστούκι στο πρόσωπο γυναίκας διαιτητή, η οποία μάλιστα αντέδρασε και προσπάθησε να ανταποδώσει το χτύπημα!

Ένα περιστατικό που προκάλεσε αποτροπιασμό συνέβη σε ματς στην Κολομβία και έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου. Θύμα, η γυναίκα διαιτητής της αναμέτρησης, Βανέσσα Θεμπάγιος, η οποία δέχθηκε χαστούκι από παίκτη που απέβαλε!

Πιο συγκεκριμένα, στο 66ο λεπτό, η Θεμπάγιος έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Χαβιέ Μπολιβάρ, παίκτη που βρισκόταν στον πάγκο της μίας εκ των δύο ομάδων. Η αντίδρασή του ήταν να πλησιάσει απειλητικά την διαιτητή και να της δώσει χαστούκι στο πρόσωπο, προτού καν εκείνη προλάβει να βάλει την κάρτα στο τσεπάκι της.

Η Θεμπάγιος μόνο άπραγη δεν έμεινε. Έξαλλη με την κίνηση του ποδοσφαιριστή, προσπάθησε να ανταποδώσει με κλωτσιά χωρίς όμως να τον βρει, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε η παρέμβαση των παικτών για να την συγκρατήσουν!

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας γενική κατακραυγή, με τον Μπολιβάρ να απολογείται μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στα social media. Μάλιστα, ο ίδιος αρνήθηκε ότι χαστούκισε εσκεμμένα την διαιτητή:

«Αναγνωρίζω ότι η συμπεριφορά μου ήταν απρεπής και ακατάλληλη, ανάξια ενός αθλητή και ενός ανθρώπου. Με την ανόητη προσπάθειά μου να πάρω τη σφυρίχτρα από το στόμα της διαιτητή, ενήργησα λανθασμένα, στέλνοντας ένα αρνητικό μήνυμα που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Θέλω να ξεκαθαρίσω απολύτως ότι σε καμία στιγμή δεν υπήρξε φυσική επίθεση εναντίον της διαιτητή. Ωστόσο, κατανοώ ότι η χειρονομία μου ήταν προσβλητική και παρουσίασε την ίδια με τρόπο που αντιβαίνει στις αξίες του ποδοσφαίρου και του σεβασμού. Γι' αυτό ζητώ ταπεινά συγγνώμη από εκείνη, την οικογένειά της, τις γυναίκες και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό που συνέβη. Απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας, ειδικά κατά των γυναικών. Οι γυναίκες αξίζουν τον απόλυτο σεβασμό, φροντίδα και θαυμασμό», ανέφερε ο παίκτης.