Ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ από την Τρίτη (02/09). Ο 29χρονος Σέρβος διεθνής μέσος αποχώρησε από την Πόρτο μετά από μια πενταετία παρουσίας και αποχαιρέτησε τον πορτογαλικό σύλλογο μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι και με τη βούλα ο Μάρκο Γκρούγιτς, με τον 29χρονο να αποτελεί την έβδομη μεταγραφή στο καλοκαιρινό παζάρι για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος μέσος μετρούσε πέντε χρόνια με τη φανέλα της Πόρτο και θέλησε να τους αποχαιρετήσει μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Instagram. Έτσι, ο 29χρονος ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες με τις εμφανίσεις του με τους «Δράκους» και έγραψε μια συγκινητική λεζάντα.

Η καρδιά του Γκρούγιτς θα χτυπά πάντα για την Πόρτο

Στο εν λόγω ποστ το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ έγραψε: «Πέντε χρόνια εκπροσωπώντας τα μπλε και λευκά. Οκτώ τίτλοι. Ήταν μια περιπέτεια με χιλιάδες υπέροχες αναμνήσεις, αλλά και μερικές δύσκολες στιγμές. Η περασμένη σεζόν ήταν πολύ δύσκολη για μένα λόγω του σοβαρού τραυματισμού μου. Δούλεψα κάθε μέρα για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν, ώστε να βοηθήσω την ομάδα και να ξαναφορέσω τη φανέλα αυτού του μεγάλου συλλόγου. Σας ευχαριστώ όλους που με βοηθήσατε να επιστρέψω σε αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Πάντα έδινα τα πάντα, παλεύοντας με το πάθος που αντιπροσωπεύει η Πόρτο. Τώρα είμαι ένας ακόμα οπαδός! Οι οπαδοί μας ήταν ξεχωριστοί μαζί μου από την πρώτη μέρα και εύχομαι να είναι μια υπέροχη σεζόν. Τώρα όλοι πρέπει να υποστηρίξουμε την Orgulho do Norte. Η Πόρτο θα είναι πάντα στην καρδιά μου.»