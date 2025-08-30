Και ο Ελ Καμπί τον χαβά του!

Αποστολή στο Πανθεσσαλικό για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει τον Βόλο (19:00) ανοίγοντας την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την κλήρωση της League Phase στο Champions League όπου έμαθε τους 8 αντιπάλους στην επιστροφή των Πειραιωτών στη διοργάνωση με τεράστιες ομάδες, παλιούς γνώριμους και… πρωτάρες (Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόβεν, Άγιαξ, Πάφος, Καϊράτ) στρέφεται ξανά στο πρωτάθλημα στοχεύοντας στο 2/2.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας έχοντας αποστολή στο Βόλο σε ένα γήπεδο που θα είναι ντυμένο στα «ερυθρόλευκα» λόγω της μαζικής παρουσίας του κόσμου θέλουν να ζευγαρώσουν τα «τρίποντα» στην εκκίνηση της Super League.

Η πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης είχε πολλές δυσκολίες και για να φτάσει στην επικράτηση η ομάδα του Μεντιλίμπαρ (2-0) έπρεπε να περιμένει τις καθυστερήσεις και το τρομερό σουτ του Γιαζίτσι που έλυσε τον γόρδιο δεσμό, με τον Ελ Καμπί να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Ο Ολυμπιακός δε θέλει να έχει απώλειες ούτε στη Μαγνησία απέναντι στην ομάδα του Χουάν Φεράντο που «λύγισε» στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Άρη (2-0) με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος.

Ο Ελ Καμπί που βρήκε γκολ με τον Αστέρα, ψάχνει εκ νέου γκολ, μετρώντας 4 απέναντι στους Θεσσαλούς. Στο 1.80 να σκοράρει ο Μαροκινός.

Το γρήγορο γκολ είναι κλειδί σε τέτοια παιχνίδια, με τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του να το γνωρίζουν καλά έχοντας πολύ καλή παράδοση με τον Βόλο, με 11 νίκες σε 14 αγώνες. Στο 1.80 το πρώτο γκολ πριν το 28’.

Στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια ο Ολυμπιακός κράτησε το μηδέν στα 8 και μόνο όταν δέχθηκε τέρμα στραβοπάτησε, σε Φάληρο (1-1, 2022) και Πανθεσσαλικό (2-2, 2023). Στο 1.69 η «ερυθρόλευκη» επικράτηση χωρίς να δεχθεί γκολ.

