Αντετοκούνμπο: Η εμφάνισή του κόντρα στους Γουόριορς
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Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της εμφάνισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double double, ωστόσο οι Γουόριορς έφτασαν στην έκτη διαδοχική νίκη τους, επικρατώντας των Χιτ με 120-100.
Ο «Greek Freak» ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους Χιτ, καταγράφοντας 20 πόντους, 4ασίστ και 14 ριμπάουντ, 6/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 λάθη, 1 φάουλ, -22 στο +/-, σε 31 λεπτά συμμετοχής.
@Photo credits: NBA/Getty Images
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