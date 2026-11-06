Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της εμφάνισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double double, ωστόσο οι Γουόριορς έφτασαν στην έκτη διαδοχική νίκη τους, επικρατώντας των Χιτ με 120-100.

Ο «Greek Freak» ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους Χιτ, καταγράφοντας 20 πόντους, 4ασίστ και 14 ριμπάουντ, 6/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 λάθη, 1 φάουλ, -22 στο +/-, σε 31 λεπτά συμμετοχής.