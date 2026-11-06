Γκριν για Αντετοκούνμπο: «Κανείς στο NBA δεν μπορεί να σταματήσει τον Γιάννη»
Παρά τη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ με 120-100, ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ποιότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο φόργουορντ των Γουόριορς στάθηκε στο πόσο δύσκολο είναι για οποιονδήποτε αμυντικό να αντιμετωπίσει τον Έλληνα σταρ σε προσωπική μονομαχία, εκφράζοντας ουσιαστικά την πεποίθηση πως δεν υπάρχει παίκτης στη λίγκα που να μπορεί να τον σταματήσει αποτελεσματικά σε συνθήκες ένας εναντίον ενός.
Aναλυτικά
«Μπήκε στο ματς και έπαιρνε σουτ από περιφέρεια. Με έναν παίκτη σαν αυτόν, πρέπει να ζήσεις με το να παίρνει τέτοια σουτ. Στο πρώτο ημίχρονο του τα έδινα, μετά τον έκανα να σκεφτεί λίγο παραπάνω για να του σπάσω τον ρυθμό.
Κανείς σε αυτήν τη λίγκα δεν μπορεί να σταματήσει τον Γιάννη στο ένας εναντίον ενός. Αν οι συμπαίκτες σου δεν καλύπτουν τα κενά ή δεν χτίζουν τείχος όταν επιτίθεται στο καλάθι, δεν έχεις καμία ελπίδα. Δεν μπορεί ένας μόνος του να τον περιορίσει. Πρέπει να δουλέψει όλη η ομάδα γι’ αυτό, γιατί είναι σπουδαίος παίκτης».
Draymond Green on guarding Giannis: "He came out hitting jumpers. A player like that, you have to live with him hitting jumpers.... but no one in this league is stopping Giannis 1 on 1. If your teammates are not in gaps or building a wall, you have no chance" https://t.co/nAl41TKmgb— Heat Central (@TheHeatCentral) November 6, 2026
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