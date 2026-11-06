Ντρέιμοντ Γκριν αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει όποιος καλείται να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την αναμέτρηση των Γουόριορς με τους Χιτ.

Παρά τη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ με 120-100, ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ποιότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο φόργουορντ των Γουόριορς στάθηκε στο πόσο δύσκολο είναι για οποιονδήποτε αμυντικό να αντιμετωπίσει τον Έλληνα σταρ σε προσωπική μονομαχία, εκφράζοντας ουσιαστικά την πεποίθηση πως δεν υπάρχει παίκτης στη λίγκα που να μπορεί να τον σταματήσει αποτελεσματικά σε συνθήκες ένας εναντίον ενός.

Aναλυτικά

«Μπήκε στο ματς και έπαιρνε σουτ από περιφέρεια. Με έναν παίκτη σαν αυτόν, πρέπει να ζήσεις με το να παίρνει τέτοια σουτ. Στο πρώτο ημίχρονο του τα έδινα, μετά τον έκανα να σκεφτεί λίγο παραπάνω για να του σπάσω τον ρυθμό.

Κανείς σε αυτήν τη λίγκα δεν μπορεί να σταματήσει τον Γιάννη στο ένας εναντίον ενός. Αν οι συμπαίκτες σου δεν καλύπτουν τα κενά ή δεν χτίζουν τείχος όταν επιτίθεται στο καλάθι, δεν έχεις καμία ελπίδα. Δεν μπορεί ένας μόνος του να τον περιορίσει. Πρέπει να δουλέψει όλη η ομάδα γι’ αυτό, γιατί είναι σπουδαίος παίκτης».