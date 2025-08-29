Την ώρα που ο Φώτης Ιωαννίδης φτιάχνει βαλίτσες για Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ ετοιμάζεται να ανάψει το πράσινο φως για την παραχώρηση του Δανού φορ, Κόνραντ Χάρντερ, στη Ρεν.

Στην Πορτογαλία και τη Σπόρτινγκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φώτης Ιωαννίδης! Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, η αύξηση της πρότασης των Λιονταριών στα 25 εκατομμύρια ευρώ προς τον Παναθηναϊκό ξεκλείδωσε τη μεταγραφή του Έλληνα φορ που από τη νέα σεζόν θα είναι κάτοικος Λισαβόνας.

Την ίδια ώρα δημοσιεύματα από τη Γαλλία κάνουν λόγο εμμέσως για... ελεύθερο πεδίο στη μάχη για τη φανέλα του βασικού στην κορυφή της επίθεσης, καθώς ο Κόνραντ Χάρντερ φαίνεται πως τελικά θα αποχωρήσει από τη Σπόρτινγκ για λογαριασμό της Ρεν.

Αν και για ένα διάστημα το ναυάγιο της μεταγραφής του στη Μίλαν έπεισε πολλούς πως τελικά ο Δανός φορ θα παρέμενε στη Λισαβόνα, η προσφορά της Ρεν με ένα ποσό ελαφρώς χαμηλότερο των 25 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται πως ικανοποιεί οικονομικά τη Σπόρτινγκ που ετοιμάζεται να ανάψει το πράσινο φως για την παραχώρησή του.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «Footmercato», το οποίο κάνει λόγο για αισιοδοξία από πλευράς Ρεν για αίσιο τέλος στις διαπραγματεύσεις. Την περσινή περίοδο ο Χάρντερ κατέγραψε συνολικά 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Λιονταριών με απολογισμό 13 γκολ και δέκα ασίστ.