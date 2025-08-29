Σπόρτινγκ: Πλησιάζει στη Ρεν ο Χάρντερ και ανοίγει χώρο για Ιωαννίδη
Στην Πορτογαλία και τη Σπόρτινγκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φώτης Ιωαννίδης! Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, η αύξηση της πρότασης των Λιονταριών στα 25 εκατομμύρια ευρώ προς τον Παναθηναϊκό ξεκλείδωσε τη μεταγραφή του Έλληνα φορ που από τη νέα σεζόν θα είναι κάτοικος Λισαβόνας.
Την ίδια ώρα δημοσιεύματα από τη Γαλλία κάνουν λόγο εμμέσως για... ελεύθερο πεδίο στη μάχη για τη φανέλα του βασικού στην κορυφή της επίθεσης, καθώς ο Κόνραντ Χάρντερ φαίνεται πως τελικά θα αποχωρήσει από τη Σπόρτινγκ για λογαριασμό της Ρεν.
Αν και για ένα διάστημα το ναυάγιο της μεταγραφής του στη Μίλαν έπεισε πολλούς πως τελικά ο Δανός φορ θα παρέμενε στη Λισαβόνα, η προσφορά της Ρεν με ένα ποσό ελαφρώς χαμηλότερο των 25 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται πως ικανοποιεί οικονομικά τη Σπόρτινγκ που ετοιμάζεται να ανάψει το πράσινο φως για την παραχώρησή του.
Δείτε ΕπίσηςΟ Ιωαννίδης στην κάμερα του Gazzetta: «Πάντα μέσα στην καρδιά μου ο Παναθηναϊκός και πιστός στρατιώτης του»!
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «Footmercato», το οποίο κάνει λόγο για αισιοδοξία από πλευράς Ρεν για αίσιο τέλος στις διαπραγματεύσεις. Την περσινή περίοδο ο Χάρντερ κατέγραψε συνολικά 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Λιονταριών με απολογισμό 13 γκολ και δέκα ασίστ.
🚨#MercatoSRFC 🔴⚫️— Sébastien Denis (@sebnonda) August 29, 2025
🎯C'est en très très bonne voie pour la signature de Conrad Harder 🇩🇰 à Rennes
🔁quelques détails à valider mais optimisme du côté de Rennes même si dans ce dossier il est bon de se montrer prudent
💰montant légèrement inférieur à 25 M€
(👋@gui_tog)… pic.twitter.com/zp7ieDA6hO
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.