Ο Ιωαννίδης στην κάμερα του Gazzetta: «Πάντα μέσα στην καρδιά μου ο Παναθηναϊκός και πιστός στρατιώτης του»!
Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που βίωσε ο Ιωαννίδης στο τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και λίγο πριν την ολοκλήρωση και τυπικά της μεταγραφής του. Ο διεθνής σέντερ φορ μίλησε στον Νίκο Αθανασίου και το Gazzetta για το τι σημαίνει για αυτόν ο Παναθηναϊκός.
Ειδικότερα τόνισε για:
Το τι σημαίνει για αυτόν ο Παναθηναϊκός: Ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι μου. Τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια είναι η οικογένειά μου. Πραγματικά δεν ξέρω. Το αποχαιρετιστήριο ήταν δύσκολο και είναι δύσκολο αλλά πραγματικά είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου και θα παρακολουθώ όλα τα ματς. Στρατιώτης. Πιστός.
Το μήνυμά του προς τον κόσμο: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πάντα με στήριζαν. Βλέπω μόνο τα καλά. Τους ευχαριστώ για τη στήριξη. Τους αξίζουν τα καλύτερα και θα τα έχουν.
