Ακόμα μια νίκη στη σειρά για τη Ρεν, η οποία απέδρασε με το τρίποντο από την έδρα της Μετς και με το τελικό 1-0 ανέβηκε στην τέταρτη θέση της Ligue 1.

Την τέταρτη διαδοχική της νίκη πανηγύρισε η Ρεν, η οποία επικράτησε 1-0 στην έδρα της Μετς και ανέβηκε στην 4η θέση της Ligue 1 που εξασφαλίζει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Το γκολ που υπέγραψε τον αγώνα σημείωσε ο ο Ρονζιέ στο 22΄, ο οποίος διατήρησε τους φιλοξενούμενους σε νικηφόρο δρόμο που τους επιτρέπει να κάνουν «αστεράτα» όνειρα για τη νέα σεζόν.