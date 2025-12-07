Καταιγιστική ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επέστρεψε στις νίκες με 5-0 επί της Ρεν και παραμένει στο κατόπι της πρωτοπόρου Λανς.

Δεν εξετράπη από την πορεία της η Παρί Σεν Ζερμέν μετά την ήττα από τη Μονακό και επέστρεψε στις επιτυχίες με εκκωφαντικό τρόπο. Οι Παριζιάνοι με ρεσιτάλ επιθετικού ποδοσφαίρου διέλυσαν τη Ρεν με 5-0 που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 74΄και βρέθηκαν στο -1 από την πρωτοπόρο Λανς. Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Κβαρατσχέλια που έγραψε το 1-0 στο 28΄, ενώ ακολούθησε το γκολ του Μαγιουλού που σκόραρε από κοντά για το 2-0 του ημιχρόνου.

Στο 67΄ο Κβαρατσχέλια μπήκε ξανά στον πίνακα των σκόρερς για το 3-0, με τα πράγματα να γίνονται ακόμα χειρότερα για τη Ρεν με την αποβολή του Ζακέ στο 74΄. Με το αριθμητικό πλεονέκτημα πλέον υπέρ της, η Παρί κατάφερε να προσθέσει ακόμα δυο γκολ πριν από το φινάλε.

Αρχικά ο Εμπαγιέ στο 88΄έγραψε το 4-0, με τον Γκονζάλο Ράμος με τη σειρά του να βρίσκει δίχτυα στις καθυστερήσεις για να προσθέσει το κερασάκι στην τούρτα σε έναν θρίαμβο των Παριζιάνων που έδωσαν απάντηση μετά την ήττα από τη Μονακό και παρέμειναν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Πρώτη η Λανς παρά τις προσπάθειες του Ελ Αραμπί

Νωρίτερα η Λανς επιβλήθηκε με 2-1 επί της Ναντ και παρέμεινε για ακόμα μια αγωνιστική στην κορυφή της Ligue 1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Τοβέν στο 34΄, όμως τέσσερα λεπτά αργότερα η Ναντ ισοφάρισε με γκολ του πρώην «ερυθρόλευκου», Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Το γκολ της νίκης για τη Λανς πέτυχε τελικά ο Σαϊντ για το τελικό 2-1.