ΑΕΚ: Πότε θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις και οι ημερομηνίες των αγώνων στο Conference League
Η ΑΕΚ πήρε σπουδαία πρόκριση επί της Άντερλεχτ.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεπέρασε το εμπόδιο των Βέλγων με το 2-0, σημείωσε τρεις συνεχόμενες προκρίσεις ως ανίσχυρη μάλιστα, σημειώνοντας ρεκόρ και έτσι θα συμμετάσχει στη League Phase του Conference League.
Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στις 2 Οκτωβρίου. Το Gazzetta σας παρουσιάζει το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης στη League Phase, αλλά και στα νοκ άουτ, μέχρι τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στις 27 Μαϊου 2026 στη Red Bull Arena, στη Λειψία.
EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2025–26
MD1 2 Οκτωβρίου 2025
MD2 23 Οκτωβρίου 2025
MD3 6 Νοεμβρίου 2025
MD4 27 Νοεμβρίου 2025
MD5 11 Δεκεμβρίου 2025
MD6 18 Δεκεμβρίου 2026
Knock-out:
Φάση Ημερομηνίες
Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός 27 Μαΐου 2026
