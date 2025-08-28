ΑΕΚ: Πότε θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις και οι ημερομηνίες των αγώνων στο Conference League

Γιώργος Σακελλαρίου
ΑΕΚ, Conference League

bet365

Η ΑΕΚ πέρασε την Άντερλεχτ και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Η Ένωση θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 2 Οκτωβρίου.

Η ΑΕΚ πήρε σπουδαία πρόκριση επί της Άντερλεχτ.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεπέρασε το εμπόδιο των Βέλγων με το 2-0, σημείωσε τρεις συνεχόμενες προκρίσεις ως ανίσχυρη μάλιστα, σημειώνοντας ρεκόρ και έτσι θα συμμετάσχει στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στις 2 Οκτωβρίου. Το Gazzetta σας παρουσιάζει το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης στη League Phase, αλλά και στα νοκ άουτ, μέχρι τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στις 27 Μαϊου 2026 στη Red Bull Arena, στη Λειψία.

Δείτε Επίσης

ΑΕΚ - Άντερλεχτ: Κιτρινόμαυρο «πάρτι» για την πρόκριση, έπαιξε μπάλα και την πήρε μαζί του ο Μάριος Ηλιόπουλος
image


EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2025–26

 

MD1 2 Οκτωβρίου 2025

MD2 23 Οκτωβρίου 2025

MD3 6 Νοεμβρίου 2025

MD4 27 Νοεμβρίου 2025

MD5 11 Δεκεμβρίου 2025

MD6 18 Δεκεμβρίου 2026

Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 27 Μαΐου 2026

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα