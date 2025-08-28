Η ΑΕΚ πέρασε την Άντερλεχτ και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Η Ένωση θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 2 Οκτωβρίου.

Η ΑΕΚ πήρε σπουδαία πρόκριση επί της Άντερλεχτ.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεπέρασε το εμπόδιο των Βέλγων με το 2-0, σημείωσε τρεις συνεχόμενες προκρίσεις ως ανίσχυρη μάλιστα, σημειώνοντας ρεκόρ και έτσι θα συμμετάσχει στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στις 2 Οκτωβρίου. Το Gazzetta σας παρουσιάζει το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης στη League Phase, αλλά και στα νοκ άουτ, μέχρι τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στις 27 Μαϊου 2026 στη Red Bull Arena, στη Λειψία.



EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2025–26

MD1 2 Οκτωβρίου 2025

MD2 23 Οκτωβρίου 2025

MD3 6 Νοεμβρίου 2025

MD4 27 Νοεμβρίου 2025

MD5 11 Δεκεμβρίου 2025

MD6 18 Δεκεμβρίου 2026

Knock-out:

Φάση Ημερομηνίες

Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026



Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 27 Μαΐου 2026