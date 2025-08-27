Τζώρτζογλου: «Αυτή είναι η πιθανή έδρα του Super Cup»

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου έδωσε μία ενημέρωση σχετικά με το που κατευθύνεται να λάβει χώρα το Σούπερ Καπ στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ είναι οι δύο ομάδες που θα τεθούν αντιμέτωπες στον τελικό του Super Cup, τον πρώτο μετά την επανασύσταση της διοργάνωσης αυτής. Η ημερομηνία του συγκεκριμένου αγώνα έχει ήδη γίνει γνωστή από το καλεντάρι της λίγκας και είναι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου του 2026.

Εκείνο που δεν έχει ακόμη αποφασιστεί είναι το που θα λάβει χώρα το ματς αυτό, θέμα για το οποίο έκανε μία άτυπη ενημέρωση ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου.

Βλέπετε εκείνος είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και στον λόγο του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των κληρώσεων των τοπικών πρωταθλημάτων αναφέρθηκε και στο Super Cup λέγοντας πως είναι πολύ πιθανό να γίνει στο Παγκρήτιο.

Το συγκεκριμένο γήπεδο αποτελεί από φέτος την έδρα του ΟΦΗ, αφού εκείνος άφησε το «Γεντί Κουλέ» για να μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερο τις ανάγκες του κόσμου του.