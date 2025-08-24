Μετά τη Ρεν και η Μίλαν διεκδικεί σθεναρά τον Κόνραντ Χάρντερ της Σπόρτινγκ, η αποχώρησή του οποίου θα αυξήσει την ανάγκη για εύρεση νέου σέντερ φορ.

Ο Κόνραντ Χάρντερ φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπως μεταδίδουν τα πορτογαλικά Μέσα. Αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 20χρονο επιθετικό, με τη Ρεν να έχει το προβάδισμα. Αυτό, μέχρι που εμφανίστηκε στο κάδρο η Μίλαν.

Οι Ροσονέρι κατέθεσαν πρόταση ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με τα μπόνους για να τον αποκτήσουν την ώρα που οι Γάλλοι φαίνεται να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία μαζί του.

Η Σπόρτινγκ δεν είναι αρνητική στην παραχώρηση του Χάρντερ, αλλά θέλει να καλυφθεί οικονομικά για τον παίκτη που ενσωμάτωσε στο ρόστερ της το περασμένο καλοκαίρι.

Il retroscena: due giorni fa il #Milan ha offerto ufficialmente 27 milioni- bonus compresi - allo Sporting CP per il ventenne #Harder, ma c’è un club di Ligue1 in pressing. A conferma che il Milan cerca due attaccanti, aspettando le comunicazioni su #Boniface e ricordando che… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 23, 2025

Πώς σχετίζεται με την υπόθεση Ιωαννίδη

Αν η Μίλαν ή η Ρεν καταφέρουν να «κλείσουν» τη μεταγραφή του 20χρονου, η Σπόρτινγκ θα στραφεί πιο δυναμικά στην ενίσχυση της επίθεσής της και η περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη θα τους απασχολήσει ακόμα πιο έντονα.

Ο Έλληνας διεθνής του Παναθηναϊκού είναι στο στόχαστρό τους από το περασμένο καλοκαίρι. Οι συνθήκες για τη μετακίνησή του δεν ήταν κατάλληλες τότε, όμως αλλά τώρα η ανάγκη για έναν αξιόπιστο κεντρικό επιθετικό γίνεται ακόμα πιο επιτακτική.

Με τις αποχωρήσεις των Γκιόκερες και Λουίς Σουάρες, η Σπόρτινγκ χρειάζεται επειγόντως έναν αξιόπιστο κεντρικό επιθετικό, επομένως μία πιθανή μεταγραφή του Χάρντερ στη Μίλαν, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνή.

