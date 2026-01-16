Αλ Καλίτζ: Σούπερ Φορτούνης και Μασούρας, πέτυχαν τρία γκολ
Ο Κώστας Φορτούνης και ο Γιώργος Μασούρας έχουν πάρει φόρα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και συνεχίζουν τις τρομερές τους εμφανίσεις με την Αλ Καλίτζ που επικράτησε της Αλ Ακντούντ με 4-1.
Ο Μασούρας στο 50' πήρε την πάσα του Ρεμπότσο μες στην περιοχή και με το δεξί επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του. Στο 77' ο ήταν η σειρά του Κώστα Φορτούνη, που έφτασε τα επτά γκολ τη φετινή σεζόν και ανέβασε το σκορ στο 3-0 ξανά από ασίστ του Ρεμπότσο.
Ο Μασούρας ξανά χτύπησε στο 80' διαμορφώνοντας το 4-0. Σε 17 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, ο διεθνής αριστερός εξτρέμ έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ. Στο 90΄+2' οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον ΑΛ Χατίλα γράφοντας το τελικό 4-1. Στην αρχική ενδεκάδα του Γιώργου Δώνη, ξεκίνησε βασικός και ο Δημήτρης Κουρμπέλης.
