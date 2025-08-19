Εθνική Ελλάδος για Νίνη: «Σε ευχαριστούμε για όλα»
Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Εθνική Ελλάδας αποχαιρέτησε τον Σωτήρη Νίνη, ο οποίος στα 35 του ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.
- Ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και συγκλόνισε ο Νίνης: «Στα κάτω σου παλεύεις με τον εαυτό σου, είμαι ευλογημένος»
Το άλλοτε wonder kid ελληνικού ποδοσφαίρου φόρεσε 33 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο, συμμετέχοντας σε τρία μεγάλα τουρνουά: Euro 2008, Παγκόσμιο Κύπελλο 2010 και Euro 2012. Στα χρόνια εκείνα, ο Νίνης αποτέλεσε έναν από τους πιο υποσχόμενους παίκτες της γενιάς του.
Η ανάρτηση της Εθνικής για τον Νίνη:
Η Εθνική Ελλάδας ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες του Σωτήρη Νίνη και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Δείτε ΕπίσηςΗ αφιέρωση του Νίνη στο «αντίο» του: «Έναν άνθρωπο θέλω να ευχαριστήσω, σε αυτόν τα χρωστάω όλα! Έκανε κάτι που δεν τόλμησε κανένας άλλος»
«Σωτήρη σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Συμμετείχε στην αποστολή της Εθνικής στα τελικά του Μουντιάλ 𝟐𝟎𝟏𝟎 στη Νότια Αφρική καθώς και στο 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟐, που διεξήχθη στα γήπεδα της Πολωνίας και της Ουκρανίας.
𝟐η θέση με την Εθνική Ομάδα στο 𝐔𝟏𝟗 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟎𝟕!”» ανέφερε το εν λόγω ποστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.