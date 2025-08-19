Εθνική Ελλάδος για Νίνη: «Σε ευχαριστούμε για όλα»

Τη δική της αφιέρωση έκανε η Εθνική Ελλάδας στον Σωτήρη Νίνη, ο οποίος «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Εθνική Ελλάδας αποχαιρέτησε τον Σωτήρη Νίνη, ο οποίος στα 35 του ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Το άλλοτε wonder kid ελληνικού ποδοσφαίρου φόρεσε 33 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο, συμμετέχοντας σε τρία μεγάλα τουρνουά: Euro 2008, Παγκόσμιο Κύπελλο 2010 και Euro 2012. Στα χρόνια εκείνα, ο Νίνης αποτέλεσε έναν από τους πιο υποσχόμενους παίκτες της γενιάς του.

Η ανάρτηση της Εθνικής για τον Νίνη:

Η Εθνική Ελλάδας ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες του Σωτήρη Νίνη και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

«Σωτήρη σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Συμμετείχε στην αποστολή της Εθνικής στα τελικά του Μουντιάλ 𝟐𝟎𝟏𝟎 στη Νότια Αφρική καθώς και στο 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟐, που διεξήχθη στα γήπεδα της Πολωνίας και της Ουκρανίας.

𝟐η θέση με την Εθνική Ομάδα στο 𝐔𝟏𝟗 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟎𝟕!”» ανέφερε το εν λόγω ποστ.