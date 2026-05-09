Ο Νταβίντ Ντουντέρα βρήκε έναν ευφάνταστο τρόπο για να κερδίσει χρόνο στο ντέρμπι της Σλάβια Πράγας με τη Σπάρτα.

Η Σλάβια Πράγας ήταν αγκαλιά με την εξασφάλιση του τίτλου στην Τσεχία, ωστόσο η πρόωρη εισβολή των οπαδών στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν έφερε τη διακοπή του αγώνα, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να κάνουν λόγο για «ντροπή»!

Νωρίτερα πάντως, όσο υπήρχε δηλαδή δράση στον αγώνα, ο Νταβίντ Ντουντέρα των γηπεδούχων επιχείρησε με μάλλον πρωτότυπο τρόπο να κερδίσει χρόνο και αφότου απομάκρυνε την μπάλα ενώ εκείνη είχε ήδη βγει, έκανε κάτι που έμοιαζε με... breakdance, παριστάνοντας στη συνέχεια τον τραυματία. Το βίντεο, μιλάει από μόνο του...