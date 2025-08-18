Στα κορυφαία ευρωπαϊκά ΜΜΕ συζητιούνται ακόμα τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Ριέτι ανάμεσα στη Λάτσιο και τον Ατρόμητο, αλλά όλοι στέκονται στην κωμική έως και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του Ματέο Γκεντουζί.

Στην Αθήνα επέστρεψε η αποστολή του Ατρόμητου μετά το φιλικό κόντρα στη Λάτσιο, ωστόσο, τα επεισόδια που σημειώθηκαν και έκαναν τον γύρο της Ευρώπης ακόμα συζητιούνται, κάτι που είναι λογικό.

Οι Περιστεριώτες ταξίδεψαν μέχρι το Ριέτι για την αναμέτρηση κόντρα σε μία από τις πιο σπουδαίες ομάδες της Ιταλίας, αλλά τελικά όλοι έφυγαν από το γήπεδο με μια πικρία, καθώς σίγουρα δεν το ευχαριστήθηκαν στο 100%.

Όταν πλέον έπεσαν οι τόνοι και πολλοί σχολίαζαν όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο και όχι μόνο σε αυτόν, όλοι ανεξαιρέτως στάθηκαν σε έναν παίκτη που τελικά δεν τιμωρήθηκε ποτέ από τον διαιτητή(;) της αναμέτρησης, αν και ήταν ο πραγματικός υπαίτιος της όλης κατάστασης.

Ο λόγος για τον Γάλλο χαφ, Ματέο Γκεντουζί, που πολλά διεθνή ΜΜΕ διαχρονικά έχουν σταθεί στον χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του και κόντρα στον Ατρόμητο αποδείχθηκε τα όσα αρνητικά έχουν ειπωθεί κατά καιρούς.

Συγκεκριμένα, στο 28' άνευ λόγου και αιτίας, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ πάτησε εκτός φάσης τον Ουεντραόγκο με αποτέλεσμα να αρχίζει ο πρώτος χαμός και μάλιστα εξόργισε τους πάντες με πρώτον από όλους τον Κίνι, με τον Ισπανό πολύπειρο μπακ, να μην έχει ποτέ στο παρελθόν δικαίωμα για ανάλογη συμπεριφορά. Μπορεί εύκολα να φανταστεί κάποιος την πρόκληση από πλευράς Γκεντουζί.

Η «ταπιά» του Γκεντουζί στον Ουεντραόγκο εκτός φάσης

Σε εκείνο το σημείο, ο Ιταλός ρέφερι αποφάσισε να μην του δείξει κόκκινη όπως θα όφειλε, προφανώς επειδή απέναντί του ήταν μια ιταλική ομάδα και επειδή δεν ήθελε να τινάξει στον αέρα ένα φιλικό. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση του γύρισε... μπούμερανγκ, διότι δύο λεπτά αργότερα, οι παίκτες της Λάτσιο προκάλεσαν ανεξήγητο χαμό για ένα μαρκάρισμα του Μανσούρ στο κέντρο του γηπέδου. το οποίο δεν ήταν ούτε εκτός φάσης, ούτε αντιαθλητικό.

Προφανώς, οι «λατσιάλι» ήθελαν να «ξεπλύνουν» την ανοησία του συμπαίκτη τους. Μάλιστα, ο Καστεγιάνος είναι αυτός που πρώτος πάει και χτυπάει πισώπλατα τον Μανσούρ και έτσι άρχισε ο δεύτερος γύρος των αψιμαχιών που ήταν πολύ πιο σοβαρός.

Το πισώπλατο χτύπημα του Καστεγιάνος στον Μανσούρ

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα τη «Messaggero», ο προπονητής της Λάτσιο, μετά το τέλος του αγώνα, είχε τετ-α-τετ με τον Καστεγιάνος και του τα έψαλε για τη συμπεριφορά του, λέγοντάς του ότι με αυτόν τον τρόπο χάνει ο ίδιος τη σοβαρότητά του και ολόκληρη η ομάδα.

Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γκεντουζί. Ενώ, ο διαιτητής, αποφάσισε να μοιράσει το... καρπούζι στη μέση αποβάλλοντας και τον Μανσούρ και τον Καστεγιάνος, τη στιγμή που οι δυο τους έχουν μεταφερθεί στη φυσούνα, ο Γάλλος χαφ πραγματοποιεί ένα ασύλληπτο σπριντ από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη προκειμένου να εμπλακεί στον καυγά. Μάλιστα, στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ξεχωριστό αυτό το βίντεο, στο οποίο μάλιστα χτυπάει και τον βοηθό του Βόκολου, Κώστα Κολτσίδα.

Pov: entri in casa e ti stai cagando sotto pic.twitter.com/EsOTamblpI — BADA A RØDØLFØ BADA 🪖 (@Theshrimp19002) August 17, 2025

Με την περίπτωσή του ασχολήθηκαν κορυφαία Μέσα της πατρίδας του, όπως το RMC Sport, που έχει τίτλο: «Το φιλικό της Λάτσιο πήρε φωτιά μετά την κακή ενέργεια του Γκεντουζί».

Η «Provence» ανέφερε ότι ο Γκεντουζί ήταν «το κέντρο των συγκρούσεων προκαλώντας την οργή των Ελλήνων» και ο λογαριασμός «Actualite-Serie A», που έχει πάνω από 20.000 ακόλουθους και ασχολείται με τους Γάλλους του πρωταθλήματος Ιταλίας, τονίζει ότι: «Ο Γκεντουζί έχει σαφές πρόβλημα με τη βία και του αξίζει βαριά τιμωρία».

Τέλος, η «Equipe» ασχολήθηκε με το συμβάν λέγοντας ότι ο Γκεντουζί ήταν και πάλι στο επίκεντρο και των δύο καβγάδων.