Ούτε οι εφιάλτες δεν γράφονται έτσι... Ο Νεϊμάρ γιόρταζε τις 250 συμμετοχές του με τη Σάντος, αλλά έφυγε με δάκρυα, αφού η Βάσκο ντα Γκάμα διέλυσε την ομάδα του με εξάρα.

Το γήπεδο του Μορουμπί φορούσε τα καλά του. Οι εξέδρες πλημμυρισμένες, τα πρόσωπα χαμογελαστά και η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Η βραδιά προοριζόταν να είναι ιστορική. Ο Νεϊμάρ, το "χρυσό παιδί" της Σάντος, τιμώμενος για τις 250 συμμετοχές του με τη φανέλα της ομάδας που τον ανέδειξε. Όλα ήταν στημένα για ένα ποδοσφαιρικό πάρτι. Μόνο που η γιορτή... μετατράπηκε σε εφιάλτη και κάνενας δεν μπορούσε να παρηγορήσει τον Βραζιλιάνο σταρ, εκτός από τον αντίπαλο τεχνικό.

Η Σάντος διαλύθηκε με το βαρύ και ντροπιαστικό 6-0 από τη Βάσκο ντα Γκάμα. Η Βάσκο ντα Γκάμα, πιο έτοιμη, πιο σοβαρή και με καθαρό πλάνο, δεν χαρίστηκε. Προηγήθηκε στο 18’ και μετά από ένα ήρεμο πρώτο μέρος, στο δεύτερο διέλυσε κάθε τι που θύμιζε άμυνα στη Σάντος. Πέντε γκολ σε 16 λεπτά (52’-68’). Χωρίς έλεος. Και μέσα σε όλα αυτά, σαν να το ‘κανε επίτηδες η μοίρα, δύο γκολ από τον Κουτίνιο.

Όταν το σκορ ξέφυγε, η οργή ξέσπασε. Οι φίλοι της Σάντος ξεκίνησαν να φεύγουν από το γήπεδο. Οι βρισιές έπεφταν βροχή προς τους παίκτες τους, ενώ από την απέναντι πλευρά, οι οπαδοί της Βάσκο τραγουδούσαν ειρωνικά «όλε, όλε» σε κάθε πάσα.

Η αγκαλία του Ντινίζ στον Νεϊμάρ

Και στο τέλος, όταν ήρθε το σφύριγμα της λήξης, ο Νεϊμάρ σωριάστηκε στο χορτάρι και αρχισε να κλαίει με λυγμούς. Ο Βραζιλιάνος σταρ δεν ήθελε κανέναν δίπλα του. Κι όμως... από όλους, ο μοναδικός που τον πλησίασε ήταν ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας. Ο Φερνάντο Ντινίζ, με σοβαρό βλέμμα και χωρίς δεύτερη σκέψη, πήγε πάνω του και του έδωσε μια αγκαλιά.

🚨Neymar Jr seen in TEARS after Santos lost 6-0 at home against Philippe Coutinho’s Vasco Da Gama.



The Brazilian continued crying as he walked down the tunnel. 🇧🇷💔 pic.twitter.com/Xv5tU2N356 August 17, 2025

Λίγα λεπτά αργότερα, η Σάντος ανακοίνωσε λιτά μέσω social media το τέλος του Κλέμπερ Σαβιέ από την τεχνική ηγεσία.