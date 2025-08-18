Νεϊμάρ: Ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη συντριβή της Σάντος, τον παρηγόρησε ο αντίπαλος προπονητής(vid)
Το γήπεδο του Μορουμπί φορούσε τα καλά του. Οι εξέδρες πλημμυρισμένες, τα πρόσωπα χαμογελαστά και η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Η βραδιά προοριζόταν να είναι ιστορική. Ο Νεϊμάρ, το "χρυσό παιδί" της Σάντος, τιμώμενος για τις 250 συμμετοχές του με τη φανέλα της ομάδας που τον ανέδειξε. Όλα ήταν στημένα για ένα ποδοσφαιρικό πάρτι. Μόνο που η γιορτή... μετατράπηκε σε εφιάλτη και κάνενας δεν μπορούσε να παρηγορήσει τον Βραζιλιάνο σταρ, εκτός από τον αντίπαλο τεχνικό.
Η Σάντος διαλύθηκε με το βαρύ και ντροπιαστικό 6-0 από τη Βάσκο ντα Γκάμα. Η Βάσκο ντα Γκάμα, πιο έτοιμη, πιο σοβαρή και με καθαρό πλάνο, δεν χαρίστηκε. Προηγήθηκε στο 18’ και μετά από ένα ήρεμο πρώτο μέρος, στο δεύτερο διέλυσε κάθε τι που θύμιζε άμυνα στη Σάντος. Πέντε γκολ σε 16 λεπτά (52’-68’). Χωρίς έλεος. Και μέσα σε όλα αυτά, σαν να το ‘κανε επίτηδες η μοίρα, δύο γκολ από τον Κουτίνιο.
Philippe Coutinho scored twice for Vasco da Gama in their 6-0 win over Neymar's Santos 😳 pic.twitter.com/qpElLhKn1nAugust 17, 2025
Όταν το σκορ ξέφυγε, η οργή ξέσπασε. Οι φίλοι της Σάντος ξεκίνησαν να φεύγουν από το γήπεδο. Οι βρισιές έπεφταν βροχή προς τους παίκτες τους, ενώ από την απέναντι πλευρά, οι οπαδοί της Βάσκο τραγουδούσαν ειρωνικά «όλε, όλε» σε κάθε πάσα.
Η αγκαλία του Ντινίζ στον Νεϊμάρ
Και στο τέλος, όταν ήρθε το σφύριγμα της λήξης, ο Νεϊμάρ σωριάστηκε στο χορτάρι και αρχισε να κλαίει με λυγμούς. Ο Βραζιλιάνος σταρ δεν ήθελε κανέναν δίπλα του. Κι όμως... από όλους, ο μοναδικός που τον πλησίασε ήταν ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας. Ο Φερνάντο Ντινίζ, με σοβαρό βλέμμα και χωρίς δεύτερη σκέψη, πήγε πάνω του και του έδωσε μια αγκαλιά.
🚨Neymar Jr seen in TEARS after Santos lost 6-0 at home against Philippe Coutinho’s Vasco Da Gama.
The Brazilian continued crying as he walked down the tunnel. 🇧🇷💔 pic.twitter.com/Xv5tU2N356— َ (@kykyszn) August 17, 2025
Λίγα λεπτά αργότερα, η Σάντος ανακοίνωσε λιτά μέσω social media το τέλος του Κλέμπερ Σαβιέ από την τεχνική ηγεσία.
O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier.— Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025
O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.