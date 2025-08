Η Σάντος πήρε μία σημαντική νίκη με 3-1 επί της Ζουβεντούδε, με τον Νεϊμάρ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού με δύο γκολ.

Με τον Νεϊμάρ να σημειώνει δύο τέρματα για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022, η Σάντος επικράτησε με 3-1 της Ζουβεντούδε στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας. Με αυτή τη νίκη, η Σάντος ανέβηκε στην 15η θέση της βαθμολογίας, ξεφεύγοντας από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το πρώτο γκολ του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ σημειώθηκε στο 36ο λεπτό, όταν βρέθηκε σε φάση τετ-α-τετ με τον αντίπαλο γκολκίπερ, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του. Το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ήρθε στο 80ο λεπτό, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, κλειδώνοντας την πολυπόθητη νίκη ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο πρωτάθλημα.

Ο 33χρονος, με αυτή τη ντοπιέτα, έγραψε ιστορία, φτάνοντας τα 170 γκολ συνολικά σε βραζιλιάνικο έδαφος, 141 με τη φανέλα της Σάντος και 29 με την εθνική Βραζιλίας. Ο Νεϊμάρ μετά την λήξη του παιχνιδιού φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένος και ικανοποιημένος από την απόδοση του.

Neymar comemora boa atuação na vitória do Santos e se coloca à disposição da Seleção: "Meu futebol todo mundo conhece". pic.twitter.com/GItTLUP0mz — ge (@geglobo) August 5, 2025

Παρών στο γήπεδο ήταν και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κάρλο Αντσελότι, υπό το βλέμμα του οποίου ο Νεϊμάρ πραγματοποίησε μια μαγική εμφάνιση. Ο ίδιος ο παίκτης δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει θέση στην αποστολή της Σελεσάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα και βάζοντας τον Ιταλό τεχνικό σε σκέψεις.

🚨Neymar does Cristiano Ronaldo's "I AM HERE" celebration in Brazil. 🥶 pic.twitter.com/vPcTKRy8Q4 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) August 5, 2025

Rocking a new hairstyle, Neymar showed a glimpse of his football brilliance with a brace vs Juventude. When he's in the zone, he's in the zone 🔥 pic.twitter.com/BeBStAf6Tz