Ζέκα για Βαγιαννίδη: «Θα προσαρμοστεί άμεσα και θα πάρει θέση βασικού στη Σπόρτινγκ»

Σε πορτογαλικό μέσο μίλησε ο Ζέκα και ξεκαθάρισε πως ο Βαγιαννίδης έχει όλα τα φόντα να μπει γρήγορα στην ενδεκάδα της Σπόρτινγκ.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης κάνει τα πρώτα του βήματα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ήδη οι πρώτες εντυπώσεις είναι κάτι παραπάνω από θετικές. Ένας από τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν καλά, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού Ζέκα, μίλησε στην πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» και σκιαγράφησε το αγωνιστικό προφίλ αλλά και τον χαρακτήρα του 23χρονου διεθνή μπακ, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως ο Βαγιαννίδης δεν άργησε να κερδίσει τη θέση του στη νέα του ομάδα.

Ο Ζέκα, που αγωνίστηκε για χρόνια στην Πορτογαλία και γνωρίζει καλά το επίπεδο της Liga Portugal, ανέλυσε το αγωνιστικό προφίλ του 23χρονου μπακ, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την εξέλιξη και τις δυνατότητές του:

«Τα βασικά χαρακτηριστικά του Βαγιαννίδη είναι ότι είναι πολύ γρήγορος, τεχνικός και δημιουργικός. Έχει βελτιωθεί αρκετά στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και επιθετικά είναι πολύ δυνατός γιατί μπορεί να περάσει παίκτες και κινείται με μεγάλη ταχύτητα.»

Όσον αφορά το πώς θα ταιριάξει στο νέο τακτικό μοντέλο της Σπόρτινγκ, ο Ζέκα δεν είχε καμία αμφιβολία: «Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα, αλλά η τετράδα στην άμυνα, που είναι και αυτή στην οποία έχει παίξει περισσότερο, του ταιριάζει πολύ και πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί άψογα στη Sporting. Μάλιστα, θεωρώ πως αργά ή γρήγορα θα γίνει βασικός, παρόλο που ο Φρεςνέδα έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. Ο Βάγια θα καταφέρει να γίνει βασικός σύντομα.»

Ήταν ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή ο Βαγιαννίδης!

Ο έμπειρος χαφ του Παναθηναϊκού αποκάλυψε και λεπτομέρειες από τις συζητήσεις που είχε με τον Βαγιαννίδη όταν ο τελευταίος έμαθε για το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ: «Μου ρώτησε μόνο πώς είναι η πόλη, ο σύλλογος, το γήπεδο, οι οπαδοί... και τα είπαμε όλα αυτά. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξει στη Σπόρτινγκ μπροστά στους οπαδούς, στο Αλβαλάδε, που θα γνωρίσει την Ακαδημία και τους νέους συμπαίκτες. Πραγματικά είχε μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι σπουδαίος φίλος, ένα πολύ ταπεινό, αφοσιωμένο και σκληρά εργαζόμενο παιδί που, πάνω απ’ όλα, θέλει να κάνει σπουδαία καριέρα στο ποδόσφαιρο».