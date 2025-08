Ο Γιώργος Βαγιαννίδης επέλεξε να αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ με το Νο. 13 στη φανέλα, το οποίο προφανώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μπορεί να έφυγε από την ομάδα που μεγάλωσε, όμως δεν αποχωρίζεται τόσο εύκολα τον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ μετακόμισε στη Λισαβόνα, για λογαριασμό της Σπόρτινγκ, με την οποία υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και ο αριθμός που επέλεξε στη φανέλα του έχει «αύρα» Τριφυλλιού.

Ο 25χρονος ακραίος οπισθοφύλακας θα αγωνίζεται στα Λιοντάρια με το Νο.13 στην πλάτη του. Ασφαλώς πρόκειται για αριθμό που είναι άρρηκτα συνεδεμένος με τους Πράσινους, λόγω της Θύρας των οργανωμένων φίλων της ομάδας.

Now, Lisbon means more. It means home.



Bem-vindo a casa, Georgios Vagiannidis 🦁 pic.twitter.com/Z8xWNeiu2Z