Μερικές ημέρες μετά την μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ, ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στην αποστολή απέναντι στην Κάσα Πία και παρακολουθεί την πρεμιέρα της ομάδας του από τον πάγκο.

Η Σπόρτινγκ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της για τη Liga Portugal εκτός έδρας, απέναντι στην Κάπα Πία με στόχο να μπει με το «δεξί» στη νέα σεζόν.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι πιθανό να πραγματοποιήσει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση το ντεμπούτο του με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Ο Ρουί Μπόρζες τον συμπεριέλαβε στην αποστολή αφήνοντας τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στον πάγκο.

Θυμίζουμε ότι μόλις πριν από δύο 24ωρα ο Βαγιαννίδης ανακοινώθηκε επίσημα από τα Λιοντάρια που χρειάστηκε να δώσουν στο Τριφύλλι 12 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν.

 

     

