Βαγιαννίδης: Αναπληρωματικός στην πρεμιέρα της Σπόρτινγκ στο πρωτάθλημα
Η Σπόρτινγκ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της για τη Liga Portugal εκτός έδρας, απέναντι στην Κάπα Πία με στόχο να μπει με το «δεξί» στη νέα σεζόν.
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι πιθανό να πραγματοποιήσει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση το ντεμπούτο του με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Ο Ρουί Μπόρζες τον συμπεριέλαβε στην αποστολή αφήνοντας τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στον πάγκο.
💺 Suplentes dos Leões:— Sporting CP (@SportingCP) August 8, 2025
Virgínia, Debast, Quenda, Harder, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson, Quaresma e Mangas.#CPACSCP
Θυμίζουμε ότι μόλις πριν από δύο 24ωρα ο Βαγιαννίδης ανακοινώθηκε επίσημα από τα Λιοντάρια που χρειάστηκε να δώσουν στο Τριφύλλι 12 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.