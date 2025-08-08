Μερικές ημέρες μετά την μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ, ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στην αποστολή απέναντι στην Κάσα Πία και παρακολουθεί την πρεμιέρα της ομάδας του από τον πάγκο.

Η Σπόρτινγκ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της για τη Liga Portugal εκτός έδρας, απέναντι στην Κάπα Πία με στόχο να μπει με το «δεξί» στη νέα σεζόν.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι πιθανό να πραγματοποιήσει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση το ντεμπούτο του με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Ο Ρουί Μπόρζες τον συμπεριέλαβε στην αποστολή αφήνοντας τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στον πάγκο.

💺 Suplentes dos Leões:



Virgínia, Debast, Quenda, Harder, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson, Quaresma e Mangas.#CPACSCP — Sporting CP (@SportingCP) August 8, 2025

Θυμίζουμε ότι μόλις πριν από δύο 24ωρα ο Βαγιαννίδης ανακοινώθηκε επίσημα από τα Λιοντάρια που χρειάστηκε να δώσουν στο Τριφύλλι 12 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν.