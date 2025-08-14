Τότεναμ: Ο Τελ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση μετά το χαμένο πέναλτι, κινούνται νομικά οι «Σπερς»
«Πυρά» ρατσιστικών σχολίων δέχθηκε μετά το χαμένο πέναλτι στη διαδικασία με την Παρί Σεν Ζερμέν για το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ ο Μάτις Τελ.
Η Τότεναμ παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2-0 έως το 85ο λεπτό, ισοφαρίστηκε από την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, με το παιχνίδι να οδηγείται στη «ρώσικη ρουλέτα». Εκεί, ο Γάλλος στράικερ αστόχησε στη δική του εκτέλεση και εν τέλει οι Παριζιάνοι κατέκτησαν τον τίτλο, φτάνοντας στο περίφημο Quatruble (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League, ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ).
Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο 20χρονος έγινε αποδέκτης μιας σειράς ρατσιστικών σχολίων στα social media, κυρίως φυσικά από ανώνυμους λογαριασμούς, με την Τότεναμ να καταδικάζει το γεγονός και να ενημερώνει πως θα κινηθεί νομικά.
Δείτε ΕπίσηςΠαρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 2-2 (4-3 πεν.): Επτάψυχοι Παριζιάνοι, την «καταβρόχθισαν» για το πρώτο τους Super Cup!
We are disgusted at the racial abuse that Mathys Tel has received on social media following last night’s UEFA Super Cup defeat.
Mathys showed bravery and courage to step forward and take a penalty, yet those who abuse him are nothing but cowards - hiding behind anonymous… pic.twitter.com/rOF1WYeos4— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.