Με επίσημη ανακοίνωσή τους οι «Σπερς» γνωστοποίησαν πως πρόκειται να κινηθούν νομικά απέναντι σε όσους επιτέθηκαν στον Γάλλο στράικερ.

«Πυρά» ρατσιστικών σχολίων δέχθηκε μετά το χαμένο πέναλτι στη διαδικασία με την Παρί Σεν Ζερμέν για το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ ο Μάτις Τελ.

Η Τότεναμ παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2-0 έως το 85ο λεπτό, ισοφαρίστηκε από την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, με το παιχνίδι να οδηγείται στη «ρώσικη ρουλέτα». Εκεί, ο Γάλλος στράικερ αστόχησε στη δική του εκτέλεση και εν τέλει οι Παριζιάνοι κατέκτησαν τον τίτλο, φτάνοντας στο περίφημο Quatruble (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League, ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ).

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο 20χρονος έγινε αποδέκτης μιας σειράς ρατσιστικών σχολίων στα social media, κυρίως φυσικά από ανώνυμους λογαριασμούς, με την Τότεναμ να καταδικάζει το γεγονός και να ενημερώνει πως θα κινηθεί νομικά.