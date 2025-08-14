Η Παρί Σεν Ζερμέν αρνήθηκε να πεθάνει, με δύο γκολ στο φινάλε έστειλε το ματς στα πέναλτι (2-2) κι εκεί... αποτελείωσε την αξιόμαχη Τότεναμ για να κατακτήσει το πρώτο Super Cup της ιστορίας της.

Πολύ σκληρή για να την... ξεγράψεις η Πρωταθλήτρια Ευρώπης! Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν ήταν ο αδάμαστος εαυτός της, αλλά ακόμα κι έτσι βρήκε τον τρόπο στο φινάλε να γράψει ιστορία. Η «αθάνατη» ομάδα του Λουίς Ενρίκε επέστρεψε από το καναβάτσο του 0-2, με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά πήρε παράταση ζωής και στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι «σκότωσε» την - αξιόμαχη για μεγάλη διάρκεια - Τότεναμ, κατακτώντας το πρώτο Super Cup των χρονικών της.

Στάθηκε στο ύψος της και προηγήθηκε η Τότεναμ

Τον ήρεμο ρυθμό των πρώτων 20 περίπου λεπτών έσπασε το σουτ του Ριτσάρλισον. Στο 23', ο Κούντους βρήκε τον Βραζιλιάνο ωραία στην κόντρα αλλά ο Σεβαλιέ είχε απάντηση στο ωραίο τελείωμά του. Μέχρι τότε, η Παρί κυριαρχούσε και προσπαθούσε να λύσει τον γρίφο της καλά οργανωμένης άμυνας της Τότεναμ, όμως οι Spurs σταδιακά ισορρόπησαν και έπειτα... πήραν τα πάνω τους.

Η μοναδική καλή στιγμή των Παριζιάνων ήρθε στο 35', όταν ο αμαρκάριστος Ντεμπελέ αστόχησε μέσα από την περιοχή και λίγο μετά το... πλήρωσε. Στο 39ο λεπτό, η στατική φάση των Spurs προκάλεσε τρικυμία στη γαλλική άμυνα και ο Φαν Ντε Φεν από κοντά, μετά από δοκάρι του Παλίνια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ. Στο 45' μάλιστα, ο Κούντους άγγιξε το 2-0 αλλά η κεφαλιά του σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.

Δραματικό ντεμαράζ και δικαίωση για την Παρί Σεν Ζερμέν

Βέβαια, αυτό που δεν ήρθε στο τέλος του πρώτου μέρους ήρθε στην αρχή του δεύτερου. Στο 48', ο Πέδρο Πόρο εκτέλεσε το φάουλ και ο Ρομέρο με... αρχηγική κεφαλιά - και τη βοήθεια της κακής αντίδρασης του Σεβαλιέ - έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χαλύβδωσε το προβάδισμα των Spurs.

Οι Λονδρέζοι συνέχισαν να στέκονται καλά στο ματς, αλλά σταδιακά οπιθσοχώρησαν και τιμωρήθηκαν από την αυξανόμενη πίεση της Παρί. Ο Λουίς Ενρίκε ανακάτεψε την τράπουλά του κυνηγώντας την ισοφάριση και δικαιώθηκε πλήρως με τις αλλαγές του. Στο 85' ο Κανγκ-Ιν Λι με εξαιρετικό σουτ λίγο έξω από την περιοχή μείωσε σε 2-1 και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκονσάλο Ράμος με κεφαλιά έστειλε το ματς στα πέναλτι, λυτρώνοντας τους Γάλλους.

Στη ρώσικη ρουλέτα, η Παρί αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και χάρη στα μοιραία πέναλτι των Φαν Ντε Φεν και Τελ έφτασε στην κατάκτηση του Super Cup.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (68′ Λι), Βιτίνια, Ντουέ (77′ Ράμος), Μπαρκολά (67′ Εμπαγιέ), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (60′ Ρουίθ)

Τότεναμ: Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν Ντε Φεν, Παλίνια (72′ Γκρέι), Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους (79′ Τελ), Σπενς, Ριτσάρλισον (72′ Σολάνκε)