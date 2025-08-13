Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ: Μείωσαν οι Γάλλοι με σουτάρα του Λι-Κανγκ-Ιν σε φινάλε-θρίλερ (vid)
Ο Λι-Κανγκ-Ιν βρήκε δίχτυα στο 85΄με δυνατό σουτ του Λι-Κανγκ-ιν έξω από την περιοχή, μείωσε σε 2-1 κόντρα στην Τότεναμ κι έκανε... θρίλερ το φινάλε του Super Cup Ευρώπης.
Μείωσε στο σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν και κυνήγησε μέχρι τέλους την ισοφάριση κόντρα στην Τότεναμ. Στο 85΄του αγώνα κι ενώ οι Άγγλοι προηγούνταν με 2-0, ο Λι-Κανγκ-ιν βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με όμορφο σουτ έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία της εστίας για να μειώσει στο σκορ για τους Παριζιάνους.
