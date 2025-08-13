Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ: Προβάδισμα για τους Spurs στο Super Cup Ευρώπης με προβολή Φαν Ντε Φεν (vid)
Με το προβάδισμα στα αποδυτήρια πήγε η Τότεναμ για την ανάπαυλα του ημιχρόνου στο Super Cup Ευρώπης, όταν ο Φαν Ντε Φεν άνοιξε το σκορ σε κενή εστία κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (39΄).
Η Τότεναμ «χτύπησε» πρώτη στο Ούντινε και προηγήθηκε στο Super Cup Ευρώπης απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Σε φάση διαρκείας στα καρέ του Σεβαλιέ, ο Γάλλος γκολκίπερ μπορεί μαζί με τη βοήθεια του δοκαριού να αρνήθηκε το γκολ στο δυνατό σουτ του Παλίνια, όμως στην επαναφορά η μπάλα στρώθηκε στον Φαν Ντε Φεν που είχε εύκολο έργο προ κενής εστίας για το 1-0 στο 39΄.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.