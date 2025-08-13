Με το προβάδισμα στα αποδυτήρια πήγε η Τότεναμ για την ανάπαυλα του ημιχρόνου στο Super Cup Ευρώπης, όταν ο Φαν Ντε Φεν άνοιξε το σκορ σε κενή εστία κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (39΄).

Η Τότεναμ «χτύπησε» πρώτη στο Ούντινε και προηγήθηκε στο Super Cup Ευρώπης απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Σε φάση διαρκείας στα καρέ του Σεβαλιέ, ο Γάλλος γκολκίπερ μπορεί μαζί με τη βοήθεια του δοκαριού να αρνήθηκε το γκολ στο δυνατό σουτ του Παλίνια, όμως στην επαναφορά η μπάλα στρώθηκε στον Φαν Ντε Φεν που είχε εύκολο έργο προ κενής εστίας για το 1-0 στο 39΄.