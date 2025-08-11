Αλ Νασρ, μεταγραφές: Οριστική συμφωνία με Μπάγερν για Κομάν!

ΚΟΜΑΝ

Στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος εξτρέμ, αφού οι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια!

Ακόμη ένας παίκτης «βεληνεκούς» αποχωρεί από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, με προορισμό τη Σαουδική Αραβία.

Αλ Νασρ και Μπάγερν Μονάχου ήρθαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Κίνγκσλεϊ Κομάν, έναντι ενός ποσού που πλησιάζει τα 30 εκατ. ευρώ! Ο Γάλλος winger είχε δώσει τις τελευταίες ημέρες το «ΟΚ» στην ομάδα της Saudi Pro League, η οποία τα βρήκε με τους Βαυαρούς.

Έτσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βλέπει μετά τους Ζοάο Φέλιξ και Ινίγο Μαρτίνεθ, και τον 29χρονο εξτρέμ να φοράει τη φανέλα της Αλ Νασρ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028.

