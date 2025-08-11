Αλ Νασρ, μεταγραφές: Οριστική συμφωνία με Μπάγερν για Κομάν!
Ακόμη ένας παίκτης «βεληνεκούς» αποχωρεί από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης, με προορισμό τη Σαουδική Αραβία.
Αλ Νασρ και Μπάγερν Μονάχου ήρθαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Κίνγκσλεϊ Κομάν, έναντι ενός ποσού που πλησιάζει τα 30 εκατ. ευρώ! Ο Γάλλος winger είχε δώσει τις τελευταίες ημέρες το «ΟΚ» στην ομάδα της Saudi Pro League, η οποία τα βρήκε με τους Βαυαρούς.
Έτσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βλέπει μετά τους Ζοάο Φέλιξ και Ινίγο Μαρτίνεθ, και τον 29χρονο εξτρέμ να φοράει τη φανέλα της Αλ Νασρ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028.
🚨💣 BREAKING: Kingsley Coman to Al Nassr, here we go! Deal agreed with Bayern for package slightly under €30m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Coman will sign three year deal at Al Nassr, part of ambitious project after Inigo Martinez and João Félix.
Medical and signature this week. pic.twitter.com/arwSUrf5Ve
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.