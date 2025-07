Ο Μάρκο Αρναούτοβιτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Ερυθρό Αστέρα μόλις έγινε αναφορά στο όνομα του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς.

Ο Μάρκο Αρναούτοβιτς βρήκε νέο ποδοσφαιρικό σταθμό στην καριέρα του, αφού εδώ και μερικά 24ωρα αποτελεί και επίσημα παίκτη του Ερυθρού Αστέρα έχοντας μείνει νωρίτερα ελεύθερος από την Ίντερ.

Κατά την παρουσίασή του στην σερβική ομάδα, ο Αυστριακός «λύγισε» όταν αναφέρθηκε το όνομα του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Ο Μιχαΐλοβιτς, που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2022 μετά από μάχη με τη λευχαιμία, ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Αρναούτοβιτς διατηρούσε μία ιδιαίτερη σχέση από την συνεργασία τους στην Μπολόνια μερικά χρόνια πριν.

«Μιλούσαμε συνέχεια για τον Ερυθρό Αστέρα. Του είχα πει ότι κάποτε θα έπαιζα εδώ. Αυτές τις δύο μέρες που βρίσκομαι εδώ έχω κλάψει περισσότερο απ’ όσο έχω κλάψει σε όλη μου τη ζωή μόλις είδα και το όνομα στις κερκίδες. Μίλησα και με την οικογένειά του», ανέφερε ο Αυστριακός προτού ξεσπάσει σε κλάματα.

