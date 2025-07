Αρνητικός πρωταγτωνιστής έγινε ο Νεϊμάρ στην αναμέτρηση της Σάντος κόντρα στην Ιντερνασιονάλ, καθώς έμεινε «άσφαιρος» ενώ πανηγύρισε γκολ το οποίο δε μέτρησε ποτέ.

Σε κακό φεγγάρι βρίσκεται η Σάντος που γνώρισε ακόμα μία ήττα στο πρωτάθλημα Βραζιλιάς και πλέον η απειλή του υποβιβασμού είναι πιο σοβαρή από ποτέ. Ο Νεϊμάρ και οι συμπαίκτες του έχασαν με 1-2 από την Ιντερνασιονάλ, παρά το ότι ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έφτασε πολύ κοντά στο να φέρει το ματς στα ίσα.

Ο 33χρονος στο 90+4' δοκίμασε ένα σουτ το οποίο σταμάτησε στο δοκάρι με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του αντίπαλου γκολκίπερ. Ο ίδιος νόμιζε πως είχε περάσει τη γραμμή κι άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα την ώρα που ο διαιτητής συμβουλευόταν το VAR.

Το τέρμα του τελικά δε μέτρησε, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ένταση ανάμεσα σε εκείνον και μερίδα οπαδών της ομάδας του. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν φαίνεται να βρίζει κοιτώντας την κερκίδα και στη συνέχεια να πηγαίνει προς το σημείο που καθόταν ο κόσμος. Ένας εκ των θεατών φάνηκε να ζητά τον λόγο από τον Νεϊμάρ, ο οποίος φανερά εκνευρισμένος συνομιλούσε σε έντονο ύφος με εκείνον κι άλλα άτομα που κάθονταν δίπλα.

Οι φίλαθλοι της Σάντος κατήγγειλαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βραζιλιάνος επιτίθεται στους θεατές, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των οπαδών της ομάδας σε συνδυασμό με τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα.

Santos lost once again last night and they now find themselves in the RELEGATION zone. 🇧🇷



After the game, Neymar got into a heated argument with fans. 😤 pic.twitter.com/7zuQ4XMGME