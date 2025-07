Το... τραβάει και ο Σουηδός επιθετικός, που δεν θα δώσει το «παρών» στην προετοιμασία των Πορτογάλων, εν αναμονή της μεταγραφής που έχει ζητήσει από την ομάδα.

Όσο περνάει ο καιρός τόσο... χειροτερεύει το πράγμα ανάμεσα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Βίκτορ Γιόκερες. Μετά το... κώλυμα της μεταγραφής του στην Άρσεναλ, με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά, ο Σουηδός περνάει στην... αντεπίθεση.

Αυτό διότι όπως έχει διαρρεύσει εδώ και αρκετό καιρό, δεν σκοπεύει να παρευρεθεί στην προετοιμασία της πορτογαλικής ομάδας, έχοντας κάνει ξεκάθαρο στον πρόεδρο του κλαμπ πως θέλει να αποχωρήσει, με προορισμό τους «κανονιέρηδες». Το σίριαλ όπως φαίνεται θα τραβήξει περισσότερο, αφού η Σπόρτινγκ δεν θέλει να αφήσει τόσο εύκολα το πιο ακριβό περιουσιακό της στοιχείο.

🚨❤️🤍 Viktor Gyökeres will not show up in training at Sporting today, tomorrow or at any moment this summer.



His decision is clear as reported during the week: he only wants Arsenal, it’s over with Sporting.



Gyökeres also informed Sporting president about that 5 days ago. pic.twitter.com/JARkhRGO2B