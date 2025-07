Η FA επέβαλε ποινή αποκλεισμού 3,5 χρόνων σε πρώην ποδοσφαιριστή των Σρούσμπερι και Έξετερ για πάνω 6.000 στοιχήματα, πολλά εξ αυτών σε παιχνίδια των ομάδων του!

Βαριά ήταν η τιμωρία που επιβλήθηκε σε Άγγλο ποδοσφαιριστή 33 χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, η FA επέβαλε ποινή αποκλεισμού 3,5 ετών στον Ράιαν Μπόουμαν -πρώην επιθετικό των Σρούσμπερι Τάουν και Έξετερ Σίτι μεταξύ άλλων- για στοιχηματική δραστηριότητα μέσα σε διάστημα οκτώ ετών!

Η κατηγορία αφορά συνολικά 6.397 περιπτώσεις, πολλές εξ αυτών σε αναμετρήσεις των ομάδων που αγωνιζόταν εκείνη τη χρονική στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος παραδέχθηκε πρόσφατα όλες τις κατηγορίες εις βάρος του και όπως φαίνεται, μετά από περισσότερα από 500 επίσημα ματς κυρίως σε League Οne και League Two, η καριέρα του θα λήξει άδοξα.

Ενδεικτικά, στοιχημάτισε 87 φορές σε ματς των ομάδων του, ενώ το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου του 2020 και Ιουλίου του 2021, ενεπλάκη σε σχεδόν 2.600 στοιχήματα.

