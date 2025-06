Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανανέωσε τη συνεργασία του με την Αλ Νασρ και εξασφάλισε πως θα γεμίσει τις τσεπές του με πολλά - πάρα πολλά - ακόμα εκατομμύρια.

Έδειξε έτοιμος για νέο ξεκίνημα, αλλά εν τέλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αποχαιρέτησε την Αλ Νασρ και ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και γιατί να μην το κάνει; Αρκεί να ρίξει κανείς... μισή ματιά στις οικονομικές λεπτομέρειες του συμβολαίου του για να καταλάβει πόσο εύκολο ήταν στην πραγματικότητα να πειστεί ο CR7 για την παραμονή του στην ομάδα.

Ο Πορτογάλος σταρ ήταν ήδη ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη και θα συνεχίσει να είναι, αφού παρ'ότι τα χρόνια περνούν, η Αλ Νασρ δεν θέλησε να μειώσει ούτε... ευρώ από τον μισθό του. Κάθεστε; Σύμφωνα με το γαλλικό RMC, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα εξακολουθήσει να λαμβάνει 200 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο μόνο για τα ποδοσφαιρικά του καθήκοντα, μιας και παίρνει 60 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τον σύλλογο για τα εμπορικά του δικαιώματα. Αυτό το ποσό ανάγεται σε 16,7 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα και περίπου 550 χιλιάδες ευρώ την... ημέρα. Ένα «ανάλαφρο» ημερομίσθιο ομολογουμένως...

Για κάποιους είναι ο GOAT του ποδοσφαίρου, για άλλους όχι. Όσον αφορά στα οικονομικά δεδομένα πάντως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δίχως αμφιβολία είναι ο πιο μεγάλος... εισπράκτορας του αθλητισμού. Και με διαφορά.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7