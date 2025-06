Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ για νέο συμβόλαιο, με τις δυο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασία τους έως το καλοκαίρι του 2027!

Μια ιστορία που πέρασε από... χίλια κύματα έφτασε οριστικά στο τέλος της! Προ εβδομάδων ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε βάλει φωτιά στις φήμες για το μέλλον του μέσω μιας ανάρτησης που «φωτογράφιζε» την αποχώρησή του από την Αλ Νασρ, προκαλώντας... γαϊτανάκι εξελίξεων.

Μια σειρά από ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Αλ Χιλάλ και Ρίβερ Πλέιτ, συνδέθηκαν με την περίπτωση του Πορτογάλου, όμως η Αλ Νασρ δεν δέχθηκε ποτέ το διαζύγιο και τελικά κατάφερε να τον πείσει να παραμείνει στην ομάδα!

Μέσω ενός βίντεο σε κλίμα... παραλίας, οι Σαουδάραβες έθεσαν οριστικό τέλος στο σίριαλ και ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027!

Όπερ σημαίνει πως ο Πορτογάλος έχει βάλει στόχο να συνεχίζει να αγωνίζεται τουλάχιστον μέχρι τα 42, σε μια φιλόδοξη προσπάθεια να «δαμάσει» τον... πανδαμάτορα χρόνο εντός των ποδοσφαιρικών γηπέδων.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7