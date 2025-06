Σέλτικ: Απεβίωσε ο θρυλικός Τζον Κλαρκ σε ηλικία 84 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Τζον Κλαρκ, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής της Σέλτικ που κατέγραψε με την ομάδα πάνω από 300 συμμετοχές.

Πένθος σκόρπισε στην οικογένεια της Σέλτικ η είδηση του θανάτου του εμβληματικού ποδοσφαιριστή, Τζον Κλαρκ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 84 ετών όπως ανακοίνωσε ο σκωτσέζικος σύλλογος το μεσημέρι της Δευτέρας (23/06).

Ο Κλαρκ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σέλτικ το 1959 και αγωνίστηκε με την ομάδα σε περισσότερα από 300 παιχνίδια. Ορόσημο στην πολυετή του καριέρα στην Σέλτικ ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1967 απέναντι στην Ίντερ.

Everyone at #CelticFC is deeply saddened at the news that legendary Lisbon Lion, John Clark has passed away at the age of 84. The whole Celtic family will mourn John’s loss together, supporters and colleagues alike. Rest in Peace John, You’ll Never Walk Alone 🦁

John made his Celtic debut in 1959 and would go on to make well over 300 appearances in the hoops, with his finest hour coming in the heat of Lisbon in May, 1967.



While John was one of our greatest, he never saw himself as that, his own humility never allowing him to do so 💚🦁