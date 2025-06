Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έστειλε μια φανέλα της πατρίδας του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, υπογεγραμμένη και με το μήνυμα «Παίζοντας για την ειρήνη».

Παρά την απουσία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που διεξάγεται αυτό το διάστημα στις ΗΠΑ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φρόντισε με κάποιον τρόπο να... ακουστεί το όνομά του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έστειλε μια υπογεγραμμένη φανέλα της πατρίδας του στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να την παραδίδει στον ισχυρό άνδρα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά.

Ο ίδιος ο Αντόνιο Κόστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας μοιράστηκε τη στιγμή στα social media, γράφοντας και τη λεζάντα «Παίζοντας για την ειρήνη. Ως ομάδα», με τον Τραμπ αργότερα να σχολιάζει για τον CR7 πως αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στην ιστορία.

To President @realdonaldtrump.



Playing for peace. As a team. pic.twitter.com/iLGAmbmu0J