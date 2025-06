Με μια ανάρτηση στο X, ο επίσημος λογαριασμός για τη «Χρυσή Μπάλα» άναψε... φωτιές αναφορικά με τη Super Ballon d'Or, ρωτώντας τους χρήστες ποιος θα την άξιζε αν δινόταν σήμερα.

Πρόκειται για το απόλυτο ατομικό ποδοσφαιρικό βραβείο, το οποίο έχει απονεμηθεί μονάχα μια φορά στην ιστορία του αθλήματος. Η «Σούπερ Χρυσή Μπάλα», η οποία δόθηκε το 1989 στον Αλφρέδο Ντι Στέφανο, ο οποίος κέρδισε... στο νήμα τους Γιόχαν Κρόιφ και Μισέλ Πλατινί, μπήκε πλέον για τα καλά στο προσκήνιο.

Με μια ανάρτηση στο X, ο επίσημος λογαριασμός της «Χρυσής Μπάλας» έβαλε... φωτιά στα σενάρια, καθώς ρώτησε τους χρήστες ποιος ποδοσφαιριστής θα άξιζε το... Σούπερ αυτό βραβείο, αν αποφασιζόταν να δοθεί σήμερα.

Φυσικά, οι περισσότερες εκ των απαντήσεων αφορούσαν τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, με τους φίλους της «στρογγυλής θεάς» να ζητούν από τους αρμόδιους την επαναφορά του βραβείου, το οποίο όπως αναφέρουν φήμες ίσως επιστρέψει το 2029. Εσείς τι λέτε;

A Ballon d’Or unlike any other.

In 1989, one player received a trophy no one else ever has: the Super Ballon d’Or.

But who was it?

And if it were awarded again today… Who would deserve it?#ballondor #superballondor #footballhistory pic.twitter.com/GGbieTEsLK