Η όγδοη Χρυσή Μπάλα πλησιάζει για τον Λιονέλ Μέσι, όμως, υπάρχει και η... Σούπερ Χρυσή Μπάλα, που έχει απονεμηθεί μόλις μία φορά και βρίσκεται στο «ράφι» εδώ και 33 χρόνια. Ποιο είναι το βραβείο που άπαντες ζητούν να δοθεί στον Αργεντινό legend;

Η κατάκτηση του Μουντιάλ ολοκλήρωσε το παραμύθι του Λιονέλ Μέσι και συμπλήρωσε την τελευταία σημαντική θέσην της τροπαιοθήκης του που έμενε κενή. Μετά τις τρομερές του εμφανίσεις στο Κατάρ αλλά και όλη την πορεία του ως τώρα στη σεζόν 2022/23, ο Λέο ανακτά το status του φαβορί για την κατάκτηση της επόμενης Χρυσής Μπάλας, μόλις έναν χρόνο αφότου έμεινε εκτός Top-30 στην ψηφοφορία του «France Football». Αν την κερδίσει, θα είναι η όγδοη στο περίοπτο παλμαρέ του.

Υπάρχει, όμως και μια... ακόμα πιο χρυσή ατομική διάκριση, την οποία αν κάποιος μπορεί να διεκδικήσει, αυτός είναι πλέον ο Μέσι. Ο λόγος για τη «Σούπερ Χρυσή Μπάλα», έναν εξαιρετικά σπάνιο τίτλο που έχει απονεμηθεί μόλις μία φορά στο παρελθόν και παραμένει στο ράφι εδώ και 33 χρόνια.

Το εν λόγω βραβείο σχεδιάστηκε από το «France Football» για να απονέμεται μία φορά ανά 30 χρόνια, στον καλύτερο ποδοσφαιριστή δηλαδή μιας ολόκληρης γενιάς. Ο μοναδικός που το έχει κερδίσει ως τώρα είναι ο σπουδαίος Αλφρέδο Ντι Στέφανο το 1989, έπειτα από μια καριέρα που τον ανήγαγε σε θρύλο, από την οποία ξεχωρίζουν τα πέντε συναπτά Κύπελλα Πρωταθλητριών στις πέντε πρώτες διοργανώσεις του θεσμού, με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τότε, ο Ντι Στέφανο νίκησε στο «νήμα» τους Κρόιφ και Πλατινί, έτερους υποψήφιους για τον τίτλο. Δικαίωμα κατάκτησης είχαν μόνο ποδοσφαιριστές που είχαν γεννηθεί στην Ευρώπη, ή όπως στην περίπτωση του Ντι Στέφανο, που είχαν διαβατήριο ευρωπαϊκής χώρας (ο Δον Αλφρέδο ήταν γεννημένος στην Αργεντινή αλλά απέκτησε ισπανικό διαβατήριο και εκπροσώπησε και την εθνική Ισπανίας).

Έκτοτε, ο τίτλος βάσει χρονικών προδιαγραφών περίμενε τον επόμενο κάτοχό του. Μέχρι το 2019, πάντως, το γαλλικό περιοδικό δεν το απένειμε σε κανέναν, αν και υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτή τη φορά ο τίτλος θα απονεμηθεί στα 40 χρόνια, δηλαδή το 2029.

Όπως και να χει, πλέον όλο και περισσότεροι ζητούν ο Μέσι να γίνει ο εκλεκτός, δεύτερος νικητής του πραγματικά εντυπωσιακού τροπαίου, που αποτελείται από μια υπερυψωμένη Χρυσή Μπάλα και μια πλατφόρμα γεμάτη μικρότερες μπάλες.

