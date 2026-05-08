Δημοσίευμα των των Financial Times αναφέρει πως το NBA προτίθεται να επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. στο NBA Europe!

Το NBA, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από τις ΗΠΑ, είναι έτοιμο να επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα που σχεδιάζει σε συνεργασία με τη FIBA, επιχειρώντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να περιορίσει τις ανησυχίες γύρω από την κερδοφορία του πρότζεκτ στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, μετά την ανεπίσημη προθεσμία στα τέλη Μαρτίου για την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 12 μόνιμες ομάδες της διοργάνωσης, το NBA διαπίστωσε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτικά funds, ποδοσφαιρικούς και μπασκετικούς συλλόγους, αλλά και ιδιώτες επενδυτές.

Οι προσφορές κινήθηκαν από 500 εκατ. έως και πάνω από 1 δισ. δολάρια, ωστόσο αρκετοί ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για το οικονομικό μοντέλο της λίγκας, θεωρώντας ότι οι προβλέψεις εσόδων δεν δικαιολογούν τις αποτιμήσεις που ζητούνται.

Ως απάντηση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, το NBA παρουσίασε νέο πλάνο χρηματοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει εγγυημένες ετήσιες πληρωμές προς τις ομάδες, αυξημένα χρηματικά έπαθλα, αλλά και κάλυψη λειτουργικών εξόδων και πιθανών ζημιών στα πρώτα χρόνια της διοργάνωσης. Στόχος είναι να μειωθεί το επενδυτικό ρίσκο και να μην απαιτηθούν επιπλέον κεφάλαια από τις ομάδες στην αρχική φάση του εγχειρήματος.

Η νέα λίγκα θα βασίζεται σε υβριδικό μοντέλο, συνδυάζοντας το αμερικανικό σύστημα franchises με στοιχεία του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Οι 12 αρχικές ομάδες θα έχουν μόνιμη θέση χωρίς κίνδυνο υποβιβασμού, ενώ κάθε χρόνο τέσσερις έως έξι θέσεις θα παραμένουν ανοιχτές για ομάδες που θα προκρίνονται μέσω αγωνιστικών κριτηρίων.

Στο επενδυτικό ενδιαφέρον συμμετέχουν μεγάλα funds όπως οι Blackstone, CVC Capital Partners, RedBird Capital Partners, General Atlantic, BlackRock, BC Partners και Oaktree Capital Management. Παράλληλα, περισσότεροι από 20 ευρωπαϊκοί σύλλογοι ποδοσφαίρου και μπάσκετ, ανάμεσά τους και ομάδες της EuroLeague, έχουν λάβει μέρος στις συζητήσεις.

Με βάση το τρέχον σχέδιο, NBA και FIBA θα κατέχουν αρχικά το 52% της νέας λίγκας, ενώ το υπόλοιπο 48% θα ανήκει στις συμμετέχουσες ομάδες. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να μειώνεται σταδιακά όσο θα προστίθενται νέα franchises.

Η διαδικασία έχει πλέον περάσει στη δεύτερη φάση, με την τελική επιλογή των επενδυτών να απαιτεί έγκριση τόσο από το Board of Governors του NBA όσο και από τη FIBA.