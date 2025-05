Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την Αλ Νασρ, με στόχο να παίξει στο προσεχές Μουντιάλ Συλλόγων.

Βαδίζοντας ολοταχώς προς το 41ο έτος της ηλικίας του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρέτησε την Αλ Νασρ, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι θα συνεχίσει να γράφει τη δική του ιστορία. Ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός του για να σπάσει το φράγμα των 1.000 γκολ;

Πριν ακόμα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανακοινώσει ότι ο κύκλος του στη Σαουδική Αραβία έχει κλείσει, πολλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για αρκετές ομάδες που θα έδιναν τα πάντα προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Επιθυμία του ίδιου είναι, σύμφωνα με τους περισσότερους, είναι να συμμετάσχει κανονικά στο Μουντιάλ Συλλόγων που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν αποκλείεται να δούμε ξανά τον 40χρονο να τίθεται αντιμέτωπος με τον Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η Μοντερέι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του πέντε φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας ενόψει του Μουντιάλ Συλλόγων. Ο Σέρχιο Ράμος, πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης και νυν παίκτης των Μεξικανών, φέρεται να είναι θετικά διακείμενος απέναντι στο ενδεχόμενο του να συμφωνήσει η ομάδα του με τον Πορτογάλο και σκοπεύει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις.

