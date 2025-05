Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BEIN Sports USA», ο Πορτογάλος σταρ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο του επαναπατρισμού του, για λογαριασμό της πρώτης του ομάδας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

«Βόμβα μεγατόνων» ρίχνει το «BEIN Sports USA», αναφορικά με το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του οποίου το συμβόλαιο με την Αλ Νασρ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, φέρεται να κάνει σκέψεις επιστροφής στην πατρίδα του, για χάρη φυσικά της Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, οι διοικούντες του πορτογαλικού κλαμπ είναι σίγουροι για την πώληση του Βίκτορ Γιόκερες στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο, και εξετάζουν περιπτώσεις για τον αντικαταστάτη του Σουηδού, με τον ίδιο τον Κριστιάνο να επιθυμεί το comeback.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ κάνει λόγο για αισιοδοξία στα γραφεία της Σπόρτινγκ αναφορικά με την τελική έκβαση της υπόθεσης, αφού περιμένουν αρκετό ρευστό από την πώληση του Γιόκερες, το οποίο φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν για να καλύψουν τον μισθό του «CR7».

🚨 Sporting CP eyeing Cristiano Ronaldo as replacement for Viktor Gyokeres this summer. The move is becoming an increasingly real possibility in the club's offices.



Cristiano wants to return to his home and Sporting are ready to welcome him back. He will be available for a free… pic.twitter.com/WnrWtx7qOH